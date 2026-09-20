PP-A activa este mes el proceso para la celebración de los congresos provinciales de noviembre

Archivo - Juan Moreno y Francis Rodríguez - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A activará este mes el proceso para la celebración de los congresos provinciales de noviembre en los que se elegirá a los presidentes o presidentas del partido en las ocho provincias.

Las juntas directivas provinciales fijarán en los próximos días la fecha de celebración de los congresos, que se desarrollarán un año después del 17 Congreso regional del PP andaluz, y se constituirán las respectivas comisiones organizadoras de los congresos (COC).

La Comisión Organizadora será la encargada de coordinar y velar por el correcto desarrollo de todo el proceso hasta la celebración del Congreso. Una vez fijada la fecha del congreso y conforme al calendario establecido y al Reglamento Marco de Congresos del PP, se abrirán las distintas fases para la presentación de candidaturas a la presidencia provincial y de los correspondientes avales, así como el proceso para la elección de los compromisarios que representarán a los afiliados en el congreso provincial.

De momento, solo está fijada la fecha del congreso provincial del PP de Granada, el día 7 de noviembre. El actual presidente provincial, Francis Rodríguez, ha anunciado que optará a la reelección.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, avanzó hace unos días que los congresos provinciales van a ser una "grandísima oportunidad" para contactar de nuevo con la sociedad, dándole vox y participación en los mismos a distintos colectivos, como ya ocurrió en el Congreso regional de noviembre de 2025.

Los presidentes provinciales del PP en estos momentos son, en Almería, Ramón Fernández-Pacheco, que asumió el cargo en noviembre de 2025 tras la dimisión de Javier Aureliano García; en Cádiz, Bruno García; en Córdoba, Adolfo Molina; en Granada, Francis Rodríguez; Huelva, Manuel Andrés Rodríguez; en Jaén, Erik Domínguez; en Málaga, Patricia Navarro, y, en Sevilla, Ricardo Sánchez.