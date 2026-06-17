PP acudirá al Defensor del Pueblo Andaluz por no convocarse plenos ordinarios en Villarrodrigo (Jaén)

Vista aérea de Villarrodrigo - AYUNTAMIENTO DE VILLARRODRIGO

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP va acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar que el gobierno local (PSOE) del Ayuntamiento de Villarrodrigo (Jaén) no convoca plenos ordinarios. Según el PP, en lo que va de año no se ha convocado ni un solo pleno ordinario, mientras que en 2023 y 2024 solo se convocó un pleno ordinario y dos en 2025. Sí se han celebrado siete plenos extraordinarios en lo que va de mandato, dos de ellos a petición del PP.

De esta forma, el PP ha lamentado en un comunicado "la falta de democracia y rigor" que existe en el Ayuntamiento. Señalan que la alcaldesa, María Virtudes Ojeda (PSOE), "está incumpliendo la ley pues debería celebrarse, como mínimo, un pleno cada trimestre".

Añaden que la inexistencia de este tipo de sesiones "impide que la oposición ejerza su labor de control y fiscalización de las tareas del equipo de gobierno". "O se creen que el Ayuntamiento es su cortijo y hacen y deshacen a su antojo o tienen algo que ocultar a la oposición", dice el escrito.

Para los populares, es evidente que "al convocarse únicamente uno o dos plenos al año entre 2023 y 2025 y no haberse celebrado aun ninguno en los seis meses de 2026, el Partido Socialista está actuando de espaldas a los principios más básicos de la democracia y tratando de ningunear a la oposición".

Por ello, piden que se convoque "de forma inmediata" un pleno ordinario y que se celebren al menos uno cada trimestre conforme establece la legislación.