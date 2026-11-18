El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha acusado este miércoles a Adelante Andalucía de "blanquear de forma miserable" a Bildu.

"Es izquierda abertzale andaluza y se llama Adelante Andalucía", según ha indicado Martín, en su cuenta en la red social X, donde ha expresado que esa formación "blanquea a Bildu de forma miserable y dice aprender de ellos".

"Se definen como 'izquierda fresca y simpática', pero son todo lo contrario", ha añadido Toni Martín.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, consideró ayer una "mentira" la idea de que Adelante "es una izquierda alegre, simpática y andaluza", apuntando que él, cada vez que tiene oportunidad, dice que son "los Bildu de Andalucía, lo mismo, los Esquerra de Andalucía".

Tras esta palabras de Gavira, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, preguntó a Gavira si ese "enfado" tiene algo que ver con lo de las "paguitas de casas gratis" a altos cargos de su consejería.