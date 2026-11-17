El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), durante el turno de preguntas en una nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado este martes que "todavía no hay nada ganado" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, para las que ha subrayado el objetivo de su partido de "echar" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de la Presidencia del Gobierno, al tiempo que ha cargado contra Adelante Andalucía, formación que por primera vez se presenta a unas elecciones generales con listas en las ocho provincias andaluzas, y de la que ha sostenido que es "exactamente lo mismo que Bildu y que Esquerra" Republicana de Cataluña (ERC).

Así lo ha manifestado el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, en el que ha apuntado que "el futuro de España está por escribir y todavía no hay nada ganado" de cara a dichos comicios.

"Quien piense que las elecciones del día 29 echarán a Sánchez todavía no puede cantar victoria", ha advertido en esa línea el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, quien ha incidido en realizar un llamamiento para que "nadie" entre los españoles "se quede en su casa el 29 de noviembre" y vaya a votar, desde el convencimiento de que, "si todos acudimos a las urnas, no habrá ni trampa, ni mentira, ni violencia que detenga el cambio que España se merece".

En esa línea, ha subrayado que desde Vox consideran que "una España mejor es posible", y van a "trabajar para hacerla realidad". "Estamos convencidos de ello", ha aseverado Manuel Gavira, quien también ha reivindicado la figura del líder nacional de su partido, Santiago Abascal, como el "motivo" por el que él "está en Vox".

Así, ha apuntado que es "una persona con principios, con valores, que se lo ha jugado todo", y al hilo ha destacado su "historia vital", la de un hombre "amenazado por la banda terrorista ETA, de la mano de su padre", si bien ha indicado que cuando él lo conoció, "hace 12 años", no sabía "toda la historia entera" de Abascal, pero le vio "en sus ojos" cómo tenía "convicciones, perseverancia", y vio "sobre todo" en él "un gran amor a España", y por eso desde Vox creen que "es la persona que España necesita" para que el "cambio real" y el "sentido común" que, en su opinión, son precisos en este momento para el país, lleguen a la "nación".

De igual modo, Gavira ha opinado que el PP y Vox tendrán que "hacer un ejercicio de responsabilidad y de madurez" tras las elecciones generales y, en función del resultado que arrojen las urnas --si dan la posibilidad de que entre ambos partidos sumen mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados-- "para identificar el primer objetivo que tiene España, que es echar a este Gobierno".

"Evidentemente, a todos nos gustaría gobernar en solitario, eso está claro, pero la responsabilidad que tenemos nosotros ahora es acabar con este Gobierno, porque el daño que le está haciendo a los españoles ya es que raya lo insoportable", ha agregado Gavira.

El dirigente de Vox también ha señalado que él no se cree las encuestas que se están publicando, que auguran en general una mayoría absoluta del bloque de PP y Vox, y ha defendido la necesidad de "salir a la calle y convencer al resto de españoles que no estén convencidos ya" --que él cree que "cada vez son menos"--, de que "las próximas elecciones del 29 de noviembre son la última oportunidad que tenemos" para cambiar de gobierno, desde la premisa de que "la degradación que está sufriendo nuestra nación raya ya lo insoportable".

"Estamos invadidos. Nuestra soberanía está en juego. Los órganos judiciales, la legalidad están en solfa. Tenemos problemas de la vivienda, de sanidad, de trenes, de carreteras, de seguridad", ha relatado al respecto Manuel Gavira, quien se ha reafirmado en ese punto en su idea de que "quien crea que esto está hecho se equivoca", tras lo que ha agregado que la "sensación" que tiene "en la calle" le "dice una cosa, pero la prudencia de no creerme las encuestas, porque además las he sufrido en primera persona, a mí me hace estar muy alerta".

CRÍTICAS A ADELANTE ANDALUCÍA

"Yo no creo que esté todo el pescado vendido", ha zanjado el dirigente de Vox, quien, por otro lado, preguntado por el "fenómeno" de Adelante Andalucía, al que algunas encuestas auguran varios diputados en el Congreso tras las próximas elecciones del 29N, ha señalado que dicho partido liderado por José Ignacio García, que cuenta con ocho escaños en el Parlamento andaluz, "no es algo nuevo".

"Quien crea que es algo nuevo, nada más que tiene que ver las elecciones (andaluzas), por ejemplo, de diciembre de 2018, porque todos estos estaban allí", ha comentado Manuel Gavira antes de negar, además, que se trate de "una izquierda amable, alegre".

Al respecto, ha reprochado que "portavoces de ETA" --en referencia a representantes de Bildu-- hayan participado en actos de Adelante "en Andalucía", y se ha preguntado "qué van a enseñar a los andaluces los herederos de ETA".

En esa línea, Manuel Gavira ha aseverado que "Adelante Andalucía es exactamente lo mismo que Bildu y lo mismo que Esquerra" Republicana de Cataluña, y eso "hay que ponerlo encima de la mesa", según ha abundado antes de augurar que si a Pedro Sánchez le hacen falta los hipotéticos escaños que logre Adelante tras el 29N en el Congreso, "los va a tener" para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno, porque dicha formación andalucista "no es nada diferente a Bildu o a Esquerra", según ha insistido en señalar.

"Lo hemos visto simplemente con la experiencia de Andalucía: se traen a los portavoces de Bildu", ha continuado Manuel Gavira, quien también ha tachado de "mentira" la idea de que Adelante "es una izquierda alegre, simpática y andaluza". "Y yo, desde luego, cada vez que tengo oportunidad, lo digo. Son los Bildu de Andalucía, lo mismo, los Esquerra de Andalucía", ha zanjado el dirigente de Vox y vicepresidente segundo de la Junta a la hora de describir a Adelante Andalucía.