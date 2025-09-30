PP acusa al alcalde de Jaén de convertir el Ayuntamiento en "una subsede de la Diputación"

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP ha acusado al alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), de convertir al Ayuntamiento en una "subsede de la Diputación" donde "Jaén pone el dinero y Paco Reyes se queda con las llaves de la casa" porque "a partir de hoy será él quien mande y Julio Millán quien obedezca".

Así lo ha indicado el portavoz popular, Agustín González, en el pleno donde se ha aprobado la cesión a la Administración provincial de la gestión del servicio de recaudación. Para González, este 30 de septiembre de 2025, pasará a la historia como el "martes negro de la política jiennense".

González ha asegurado que lo aprobado no es un mero convenio sino "el mayor expolio económico de la ciudad en décadas, un retroceso histórico que despoja a la capital de su soberanía financiera". Ha apuntado que ninguna capital andaluza ha cedido este servicio y en toda España solo existe un caso.

Ha añadido que "no existe ni un solo informe municipal que avale la cesión en términos económicos" porque la Intervención, la Tesorería, los Servicios Jurídicos y la Jefatura de Estudios Económicos "coinciden en advertir del impacto negativo en la estabilidad presupuestaria, la pérdida de autonomía y el incremento de los costes".

Ha lamentado que estos documentos hayan sido ignorados por el PSOE y Jaén Merece Más, que "han preferido apoyarse en proyecciones sin garantías elaboradas por la propia Diputación" y en un informe del CES en el que se "reconoce expresamente que los cálculos aportados por la administración provincial son meras previsiones y no certezas".

"Seleccionan lo que les interesa políticamente y Jaén Merece Más traga con ello, se ha creído el cuento completo", ha denunciado el portavoz popular. Según González, este convenio implica que "cada euro de los jiennenses saldrá del control del Ayuntamiento y será Paco Reyes quien decida cuánto dinero se queda, cuándo lo entrega y dónde lo invierte".

El portavoz popular ha dirigido su mensaje a los concejales de Jaén Merece Más, a quienes ha acusado de "ser cómplices de la traición" porque "han tenido la llave para frenar esta humillación y han preferido entregar la soberanía de la ciudad".

Por otro lado, el PP ha votado a favor de la publicación del avance del PGOM, el POU y el POU del Conjunto Histórico, entendiendo que se trata de un paso adelante en "el proyecto estratégico más importante para el futuro urbanístico de la ciudad".

La concejal Carmen Colmenero ha señalado que fue el Gobierno del PP, bajo la alcaldía de Agustín González, el que impulsó este proceso y ha advertido que el avance "llega con nueve meses de retraso respecto al calendario previsto" y "en un contexto de opacidad e improvisación".

Colmenero ha criticado que no se haya convocado la mesa de seguimiento del PGOM, un órgano creado precisamente para garantizar la transparencia y la participación política en el proceso. "Se ha vaciado de contenido un instrumento diseñado para dar legitimidad y confianza a los avances del plan", ha lamentado.

En lo que respecta a las medidas "excepcionales" para la deuda, el PP las considera "una patada a la lata y una rehipotecación del Ayuntamiento". Así, el concejal popular José María Álvarez ha criticado la moratoria de diez años de la deuda municipal aprobada en el Pleno, señalando que no ha supuesto una solución real, sino un aplazamiento.

"Lo que han traído hoy no ha sido ninguna medida excepcional, ha sido simplemente atrasar el problema. Para que todo el mundo lo entienda, han rehipotecado el Ayuntamiento", ha afirmado.

Álvarez ha recordado que este compromiso ha figurado en el acuerdo programático entre PSOE y Jaén Merece Más para justificar la moción de censura, pero ha denunciado que "no se ha cumplido nada de lo que se ha prometido: ni medidas extraordinarias, ni flexibilización real, ni presupuestos en el primer trimestre de 2025".