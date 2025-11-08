El PP acusa al alcalde de Jaén de "marginar a las federaciones y asociaciones de vecinos en el avance del PGOU

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha acusado este sábado al alcalde de la ciudad, Julio Millán (PSOE), de "marginar deliberadamente" a las federaciones y asociaciones de vecinos de la capital en la presentación del avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del plan de ordenación urbana del casco histórico.

La concejal del PP Maribel López ha criticado en un comunicado que estos colectivos "no fueron invitados para que sus reivindicaciones no ensombrecieran un momento que el regidor quería estelar" y ha subrayado la convocatoria del equipo de gobierno para reunirse con ellas el próximo 20 de noviembre se deriva de las críticas del colectivo vecinal por su exclusión de la exposición pública de la principal herramienta urbanística para el desarrollo de Jaén.

"Intentan corregir ahora lo que no es una metedura de pata, sino un acto consciente de marginación", ha criticado López, que ha subrayado que "la discriminación es más evidente porque al acto estaban invitados el resto de estamentos que forman la sociedad civil de la capital" cuando las asociaciones vecinales "son las que mejor conocen la realidad de Jaén".

La concejal del PP ha lamentado que esta "exclusión limita la participación del movimiento vecinal en la redacción del PGOM al no informarle a tiempo de su contenido", ya que este desconocimiento "obstaculiza la aportación de las asociaciones a la norma".

A su juicio, Millán debe "facilitar la participación real" en lugar de fijar el 20 de noviembre la reunión del consejo municipal de participación ciudadana, "casi un mes y medio después de que se abriera el plazo para presentar alegaciones y apenas dos semanas antes de que se cierre".

López se ha mostrado convecida de que el gobierno local "prescinde" del movimiento vecinal en los procesos de elaboración de proyectos sobre el modelo de ciudad para evitar criterios adversos porque "no quiere que molesten ni que alcen la voz públicamente ni que vayan en contra de sus iniciativas".

En su opinión, el anuncio de Millán de que ahora contarán con las aportaciones de las federaciones y asociaciones de vecinos no es más que "un anuncio tramposo porque el regidor es consciente de que apenas deja a los vecinos margen de maniobra para presentar sus alegaciones", especialmente por la complejidad de las que derivarán del proyecto de la estación intermodal y de la regularización de viviendas en diversas áreas de Jaén.