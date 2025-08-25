El PP acusa al alcalde de Jaén de tener una "obsesión propagandística" y de apropiarse de logros del anterior mandato

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Jaén ha valorado que el actual equipo de Gobierno dé "continuidad" a las iniciativas impulsadas por el PP durante el anterior mandato para reforzar los servicios municipales mediante el incremento de la plantilla. Sin embargo, ha criticado que el Ejecutivo local "intenta vender como un logro los avances ya puestos en marcha en el mandato anterior", y ha instado al alcalde de la ciudad, Julio Millán, a abandonar lo que considera una actitud "demagógica" y "su obsesión propagandística".

Los populares han recordado en una nota que durante el mandato de Agustín González se aprobaron las bases para "sacar en torno a 80 plazas" en distintas áreas municipales, con perfiles como administrativos, técnicos de informática, arquitectos, oficiales de oficios como fontanería, carpintería, albañilería o jardinería, además de plazas en los patronatos de Deportes y Asuntos Sociales, así como en la Universidad Popular, donde también "se impulsaron cuatro convenios de prácticas con cotización en la Seguridad Social y se abrieron tres bolsas de empleo para coordinadores, monitores y limpiadoras".

El concejal del Grupo Popular de Ayuntamiento de Jaén, Vicente Oya, ha subrayado que "queda claro que el PP sí trabajó para reforzar la plantilla municipal y mejorar la prestación de los servicios públicos en la ciudad", y ha lamentado que el actual Gobierno municipal "pretenda engañar a los jiennenses intentando vender como un logro propio lo que ya estaba en marcha desde el anterior mandato".

Desde el Grupo Popular se ha recalcado que las plazas que anuncia el equipo de Gobierno "corresponden en gran parte a las que quedaron aprobadas durante el mandato popular". En este sentido, Oya ha instado al alcalde a cesar en su "demagogia y en su obsesión propagandística, que es ya su sello de identidad, y a trabajar por la ciudad sin manipulación política, poniendo por delante a Jaén en lugar de las siglas de su partido". "Lo más grave es que, en lugar de dedicarse a gobernar, siguen haciendo oposición a la oposición, lo que confirma que no saben gestionar y solo sobreviven señalando al PP", ha reprochado Oya.

El concejal ha señalando que "lo que anuncian como novedad es fruto del trabajo heredado del PP; lo que demuestra, una vez más, que Millán y el PSOE gobiernan instalados en el marketing político, viviendo de las rentas de lo que hizo el PP y sin ofrecer ninguna gestión real a esta ciudad". "Millán no es un recién llegado, lleva ya cinco años al frente del Ayuntamiento y Jaén sigue en la cola en todos los ámbitos, atrapada en la propaganda y sin rumbo por culpa de su nula gestión", ha concluido.