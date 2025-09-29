PP acusa al alcalde de Jaén de tomar una "decisión política" con la cesión del servicio de recaudación a la Diputación

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha asegurado que la rueda de prensa del alcalde, Julio Millán, y su socio de gobierno, Jaén Merece Más, para justificar la cesión del servicio de recaudación a la Diputación confirma que la entrega es "una decisión política". Así, ha criticado que "Millán ha sido incapaz de desmontar los argumentos de los informes internos que advierten de que no hay razones técnicas para ceder los tributos".

En una nota, González ha criticado que el alcalde "no ha sido capaz de rebatir los argumentos recogidos en los informes internos", los cuales advierten que "no existen motivos técnicos" que justifiquen la externalización del servicio.

A juicio del portavoz popular, el equipo de gobierno formado por el PSOE y Jaén Merece Más "no ha buscado una segunda opinión, sino un criterio a medida", que, según afirma, "no han encontrado". "Así lo demuestra el desprecio hacia los informes elaborados por la Tesorería y la sección de estudios financieros del Ayuntamiento, así como la falta de atención a las propuestas del Consejo Económico y Social (CES) local, que abogaban por reducir el poder de la Diputación sobre la cesión del servicio de recaudación de tributos y cobro de multas", ha subrayado.

Respecto a las declaraciones de Millán sobre el "supuesto" carácter general del servicio provincial, González ha lamentado que el alcalde "cuestione la capitalidad de Jaén al equipararla a los municipios que han cedido la recaudación de los tributos a la Diputación". Al respecto, ha recordado al regidor que "ninguna capital de provincia de la comunidad autónoma andaluza ha delegado esta función en las administraciones provinciales de sus respectivos territorios".

En este contexto, González ha aclarado a Millán que como máxima autoridad del Ayuntamiento "debería de comparar a la ciudad con las capitales andaluzas y españolas y no con los municipios de la provincia". "El alcalde debería de saber que ninguna capital de Andalucía, y sólo una de España, ha cedido su servicio de recaudación a sus diputaciones", ha expuesto el portavoz, para quien el argumento utilizado es "torticero" y tiene como objetivo "justificar el injustificable expolio perpetrado a Jaén".

Al respecto, el portavoz del Grupo Popular ha señalado que la aprobación de los convenios "perjudica a los jiennenses" y, por tanto, ha calificado la decisión como "una traición a la ciudad", aunque "ese sea un término que, como ha dejado ver durante su comparecencia, no resulta del agrado del alcalde".

Por último, González ha criticado que Millán "aplica la ley del embudo semántico", en alusión a lo que considera una doble vara de medir: "Para quejarse mis críticas, me llama enajenado", ha afirmado. En su opinión, el uso de ese calificativo por parte del regidor municipal "revela cuál es su verdadera cara y el nivel político que representa".