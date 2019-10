PP acusa a la Diputación de Granada de perder tres escuelas taller que hubieran generado 100 empleos

Publicado 17/10/2019 14:05:21 CET

GRANADA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en la Diputación de Granada ha acusado al equipo de gobierno provincial, presidido por el socialista José Entrena, de "dejar perder" tres escuelas taller que "hubieran generando cien empleos".

Dos en concreto correspondientes a la comarca de Huéscar, "una de las zonas de Granada que ahora mismo tiene problemas de despoblación, y donde los jóvenes tienen pocas oportunidades de formarse y buscar un trabajo", según ha lamentado este jueves en una nota la portavoz adjunta del grupo popular en la Diputación, Inmaculada Hernández.

Ha recordado que son programas financiados por otros organismos, que se contemplan en el presupuesto, pero que "ahora no se ejecutan".

Por ello, ha llamado la atención sobre el hecho de que municipios con menos recursos, estructura y capacidad que la institución provincial han "sacado adelante" los programas de escuelas taller, mientras el gobierno de la Diputación de Granada, con el máximo de cualificación de personal, ha sido "capaz" de "dejarlos perder".

Hernández ha apuntado que estas son las "recetas del socialismo para la provincia de Granada, de espaldas siempre a las necesidades de los vecinos y los pueblos". "Lo de Entrena ya no tiene nombre. No solamente está dejando el presupuesto sin ejecutar y no realiza inversiones de ningún tipo, sino que, lo más grave, es que se permita el lujo de perder escuelas taller, a causa de su desidia y parálisis en la gestión de la Diputación Provincial", ha apostillado.

Por su parte, la diputada provincial del PP Carmen Lidia Reyes ha detallado que estos tres programas de escuelas taller hubieran generado unos cien puestos de formación y empleo, y hubieran supuesto una inversión en la provincia de Granada cercana a los 300.000 euros. "Que esto se haya dejado perder en una provincia con unos 100.000 desempleados y una alta tasa juvenil es muy grave", ha subrayado Reyes.