PP acusa a Entrena de "desmantelar" el personal de bomberos de Alhama de Granada por no cubrir las bajas por enfermedad

Publicado 24/03/2019 14:37:45 CET

ALHAMA DE GRANADA (GRANADA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Granada, José Robles, ha acusado que al presidente de la institución provincial y secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, de "desmantelar" el personal de bomberos del municipio de Alhama por no cubrir las bajas por enfermedad, paternidad o vacaciones de la plantilla.

Robles ha puesto como ejemplo que recientemente un bombero del parque se ha tomado una baja por paternidad "y no se le ha buscado reemplazo en las semanas que ha estado ausente" cuando este servicio supone "un tema muy serio" en relación a la seguridad para todos los vecinos de la comarca de Alhama si el parque de bomberos que debe asistirlos en situaciones de incendio o emergencias "no cuenta con el personal necesario para ello o incluso faltan efectivos", según ha recogido el PP en una nota de prensa.

El popular ha considerado que la única responsabilidad directa es del presidente de la Diputación que "debe velar porque no se produzcan estas situaciones".

Como ha indicado, la plantilla del parque de bomberos de Alhama de Granada está integrada por tres bomberos y "lo que reivindican no es solo que no se cubren las bajas por paternidad o médicas, sino que las vacaciones tampoco se cubren", por lo que "durante medio año en realidad están dos bomberos en lugar de tres como corresponde por turno".

Para el portavoz popular en la Diputación, "una vez más" se acredita que el PSOE en la provincia "se ha convertido en un auténtico dique de contención para la creación de empleo" y, de hecho, "los socialistas se han convertido en el máximo exponente de la destrucción de empleo".

"Entrena no solo no ha sido capaz de poner en marcha el parque de bomberos de Sierra Nevada en su cuatro años de mandato, sino que también pone en riesgo un parque de bomberos como el de Alhama de Granada al no cubrir las bajas laborales y dejar el parque sin efectivos suficientes", ha censurado Robles, quien ha adelantado que el grupo popular pedirá explicaciones al respecto al Gobierno de Entrena.

"Ni siquiera podemos achacarlo a una cuestión de ahorro económico en materia de personal porque el presupuesto que no se está gastando no se destina a inversiones en la provincia ni en atender necesidades urgentes de nuestros pueblos, sino que va a parar a los bancos, porque a Entrena le interesa más amortizar préstamos bancarios que invertir en el desarrollo de Granada", ha concluido el portavoz del grupo popular en Diputación.