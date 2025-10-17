PP acusa a PSOE de "mentir" sobre la supuesta negativa de la Junta a un taller de prevención del cáncer en Martos (Jaén)

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Martos y presidente local del PP, Javier Ocaña. - PP JAÉN

MARTOS (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Martos y presidente local del PP, Javier Ocaña, ha exigido este viernes al PSOE que "deje de mentir, especialmente en asuntos tan sensibles como la salud y la prevención del cáncer". Estas declaraciones se producen tras las acusaciones vertidas por los socialistas, quienes han culpado a la Junta de Andalucía de no autorizar un taller de prevención en el municipio, algo que Ocaña califica de "rotundamente falso".

En este sentido, el popular ha insistido, a través de un comunicado, en que "es una auténtica vergüenza que el PSOE de Martos y su secretario provincial, Juan Latorre, se hayan instalado en la mentira y recurran a polémicas estériles para hacer oposición".

"Mienten cuando dicen que la Delegación no autorizó el taller, pues ni desde el Ayuntamiento ni la Concejalía han solicitado nada", ha subrayado, para indicar que "si alguien espera contestación y no la obtiene debe preguntar como hacen en otras ocasiones para otras cosas y siempre obtienen respuesta".

Ante ello, el popular ha recordado que "cada año se realizan decenas de cursos y talleres impartidos por profesionales sanitarios en toda la provincia, al igual que se han hecho y se van a seguir haciendo en Martos".

En este caso en concreto, ha explicado, el Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur ya ha respondido que, "por motivos de agenda y organización del personal, no fue posible participar en este evento, si bien este tipo de actividades se desarrollan de forma habitual y continua en los centros de Atención Primaria durante todo el año".

Para Ocaña, la intencionalidad del PSOE es "evidente", ya que "buscan la confrontación y la maniobra política, utilizando a mujeres engañadas en un vídeo que demuestra los pocos escrúpulos de los que goza a diario el Partido Socialista, ya sea con Juan Latorre o con los socialistas de Martos".

Por último, el portavoz popular ha concluido reclamando "respeto y responsabilidad en un asunto que debería unirnos a todos, porque la salud de las mujeres no debería ser nunca un arma política".