PP advierte de que las obras de la cubierta de La Salobreja, en Jaén capital, coincidirán con la temporada de lluvias

La concejala del PP Ana Núñez - PP

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha valorado la aprobación del proyecto de reparación de la cubierta del pabellón del polideportivo de La Salobreja, si bien ha advertido de que el "retraso acumulado" impedirá que los trabajos finalicen en verano.

La concejala del PP Ana Núñez ha señalado que este pabellón ha permanecido inactivo durante meses debido a las incidencias meteorológicas. Al respecto, ha explicado que la sucesión de temporales registrados este año ha agravado el deterioro de la cubierta y ha hecho aflorar goteras en el tejado, motivo por el cual ha calificado de "fundamental" la ejecución del proyecto, al tiempo que ha criticado la demora en su tramitación.

"Nos parece estupendo que de una vez por todas se resuelva el problema de la cubierta de La Salobreja, pero, como siempre, el alcalde no ejecuta un proyecto a tiempo", ha expuesto Núñez. La concejala ha argumentado que, debido a la tramitación administrativa, las obras se iniciarán, "en el mejor de los casos", el próximo mes de septiembre.

Según ha señalado la representante del PP, la fase administrativa del proyecto debería haber estado concluida en mayo de 2026 con el objetivo de que la reparación estuviera ejecutada antes del otoño, estación en la que abundan las precipitaciones.

Por ello, Núñez ha apuntado que comenzar los trabajos después del periodo estival implica correr el riesgo de que se produzcan temporales que obstaculicen la realización de las obras.