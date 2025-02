El PP afea a Diputación de Jaén "sacar pecho" de ayudas al empleo intensivo "tras suprimirlas" y pide su recuperación

JAÉN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha criticado este sábado que la empresa Insyte Soluciones, implantada en la entidad local autónoma (ELA) de La Bobadilla, en Alcaudete, "sea la última sociedad" que va a recibir el apoyo de la institución provincial para crear puestos de trabajo en Jaén, marco en el que ha afeado al equipo de Gobierno socialista que, "incomprensiblemente", haya decidido eliminar estos incentivos "teniendo más dinero que nunca".

Esto ha indicado en una nota el portavoz de los 'populares', Luis Mariano Camacho, que ha mostrado su estupor por el "cinismo" del presidente de la institución, Paco Reyes, "hasta el punto de sacar pecho este viernes de las ayudas al empleo intensivo después de suprimirlas y no ahora, hace dos años".

"¿En qué quedamos? ¿Sirven o no sirven? Es de una desfachatez increíble hasta para él", ha incidido Camacho, que ha instado a su recuperación de forma inmediata "porque lo que está claro es que dinero hay, el presupuesto de Diputación es histórico, mayor que nunca. Dispone de hasta 55 millones de euros más que hace dos años, cuando sí existía esta línea de ayudas que apenas suponía un millón anual".

Para el 'popular', "es incomprensible su supresión", a no ser que "lo que Reyes busque en realidad, escudándose en la falta de competencias, sea únicamente atacar a la Junta aunque los perjudicados sean los jiennenses". "Una vez más demuestra que son lo último que le importa", ha remarcado.

Asimismo, ha aclarado que la ayuda que se ha entregado a esta empresa "es de hace dos ejercicios, pero por diversas razones burocráticas hasta este momento no se había hecho entrega de ella, algo que también ha ocurrido con otra sociedad más. Así que de apoyo al empleo y a la lucha contra la despoblación de la Diputación socialista, nada, cero patatero".

"En el Presupuesto de 2025 no hay ni un euro de los 372 millones que tiene Diputación para crear ni un puesto de trabajo, ni para atraer empresas a la provincia ni para ayudar a los autónomos, ayudas que también ha eliminado el PSOE", ha subrayado.

Camacho ha defendido que en el PP "estamos a favor de la creación de empleo siempre, todo lo que sirva para generar aunque sea un puesto de trabajo es bienvenido". Por eso, ha señalado, "es triste que por razones partidistas se acabe con algo que funciona, que combate dos de los grandes problemas de nuestra tierra como son el paro y la despoblación".

En este sentido, el 'popular' ha incidido en que "si no nos hace caso a nosotros que se lo haga al Consejo Económico y Social de la provincia, que ha recomendado su continuidad y resaltado su importancia para el mercado laboral jiennense, señalando que la evaluación de los resultados obtenidos de este plan era altamente satisfactoria dada su alta rentabilidad social". "No entendemos qué ha cambiado, desde luego no la necesidad de más puestos de trabajo en la provincia", ha continuado Camacho.

Este "sinsentido", según el portavoz, se une al "hachazo" en el Plan Especial de Empleo de la Diputación de Jaén, "recortado de diez millones de euros en 2024 a solo tres en 2025". "Reyes ha abandonado a su suerte a los parados jiennenses", ha recriminado Camacho que, por el contrario, ha puesto en valor la inversión del Gobierno de Juanma Moreno con diversos planes para el empleo en la provincia este año, como el Andalucía Activa y el Emplea-T, con un total de 19,4 millones de euros que posibilitarán unas 1.500 contrataciones, o el Plan Especial de Empleo aprobado solo para la provincia dotado de siete millones de euros.