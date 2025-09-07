El PP afea "falta de transparencia sobre el corte total de la A-44" por obras en el viaducto de Rules (Granada)

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del PP de Granada, Antonio Mancilla, ha lamentado este domingo la "falta de transparencia e información en torno al corte total de la autovía A-44 previsto por el Ministerio de Transportes a partir del próximo 9 de septiembre con motivo de las obras de reparación del viaducto de Rules".

En un comunicado, el dirigente 'popular' ha manifestado en esa línea que "no es de recibo que nos hayamos enterado por los medios de comunicación". "Nos parece inaceptable tratándose de una vía de tanta importancia para la movilidad diaria en la comarca de la Costa Tropical y de la provincia de Granada", ha incidido.

Antonio Mancilla ha puntualizado que no se trata de "cuestionar la necesidad de unas obras que garanticen la seguridad", sino "el modo en el que se está procediendo". En este sentido, ha lamentado que "se podía haber planteado una ejecución en diferentes fases, evitando un corte tan prolongado que nos aísla y perjudica gravemente a vecinos y empresas".

"Lo que pedimos es información, coordinación y respeto institucional. No es de recibo que ayuntamientos y miles de usuarios no se enteren con claridad y tiempo de una medida de tal calado", ha insistido en criticar el representante del PP.

En opinión de Antonio Mancilla, "perfectamente se podría haber preparado una reunión de coordinación e información por parte del Ministerio o del propio subdelegado del Gobierno, algo que habría evitado la incertidumbre y el malestar que se ha generado", ha concluido.