PP-A afea a Susana Díaz ir al Parlamento "para obstaculizar lo que interesa a Andalucía y volverse a ir de vacaciones"

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha criticado este martes que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "aparece en el Parlamento después de estar un mes desparecida para venir a obstaculizar, dificultar e impedir que se aborden los temas que preocupan a los andaluces y, después, volverse a ir de vacaciones".

"El PSOE en Andalucía ha entrado en una crisis institucional que se refleja en la estrategia que están usando de 'cuánto peor, mejor", ha asegurado Nieto en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara autonómica.

Tras el rechazo de la oposición a convalidar el decreto de la Junta con medidas urgentes a causa del coronavirus, el 'popular' ha censurado que "entienden que es mucho más importante para ellos castigar al Gobierno de la Junta aunque eso suponga castigar también a una importante parte de la población andaluza".

En ese sentido, ha explicado que "hay grupos políticos que no entienden que haya que poner un servicio centinela que refuerce las salud pública de Andalucía, que no creen que haya que reforzar y mejorar las condiciones de los puestos sanitarios de difícil cobertura, que no creen que haya que ayudar a los clubes deportivos, y que tampoco creen que haya que ayudar al sector del transporte y al mantenimiento del empleo en el mismo".

Pese a todo ello, desde el PP-A y el Gobierno andaluz "vamos a seguir trabajando para salir de la mejor forma y lo antes posible de esta crisis" y, en base a ello, ha destacado el "importante trabajo" que prevé la comisión de recuperación la próxima semana, junto con las comisiones informativas que también tendrán lugar la semana siguiente y el próximo pleno del Parlamento, que se celebrará el 9 de septiembre.

Nieto también ha agradecido que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, vaya a comparecer a petición propia la próxima semana para informar sobre la evolución de la pandemia durante agosto en Andalucía, "una evolución que nos preocupa, pero que está muy por debajo de otras comunidades autónomas donde gobierna el PSOE-A, como Aragón, o donde también cogobiernan los socialistas, como el País Vasco".