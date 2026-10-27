PP-A afirma que la "corrupción" del PSOE-A se "sigue cobrando imputados" y exige a Montero que dé "explicaciones"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes en rueda de prensa en Sevilla - PP ANDALUZ

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado este martes que la "corrupción" del PSOE-A se "sigue cobrando imputados del periodo más negro que ha vivido" Andalucía.

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo se ha referido a las últimas informaciones sobre que el juez José Ignacio Vilaplana ha reactivado la investigación sobre las ayudas públicas concedidas en la provincia de Jaén al citar como investigados a 18 exaltos cargos y miembros del Consejo Rector de la Agencia IDEA y la Junta de Andalucía.

"Hoy y nos pasa semana tras semana, conocemos un nuevo capítulo de algo que los andaluces ya dejaron atrás. La justicia ha ampliado la investigación por uno de los famosos casos de la corrupción socialista, como el de Santana Motor, y ha citado a 18 antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía, entre ellos, al exconsejero socialista Antonio Ávila", ha señalado el dirigente popular.

Ha agregado que se investigan en este asunto judicial "posibles delitos de prevaricación, de malversación y de falsedad documental en la gestión de las ayudas del plan Linares Futuro: Más de 44 millones de euros que se canalizaron a través de operaciones financieras cuya legalidad está bajo sospecha".

"Ese dinero tenía que haber servido para proteger a los trabajadores y ofrecer un futuro a cientos de familias en la ciudad de Linares, y los dejaron tirados y acabaron en la calle; ese es el legado del PSOE en Andalucía", ha expresado el dirigente popular.

"Ese pasado de opacidad y de dinero público bajo sospecha y de responsabilidades que todavía se investigan en el seno de los tribunales", según Repullo, quien la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, no puede "desentenderse" de ese pasado y tiene que "dar explicaciones".

Ha agregado que los andaluces sí que dieron "carpetazo" a ese pasado y no quieren regresar a él, "aunque no dejan de olvidar esta situación que se vivió hace unos años".