El PP afirma que los diputados del PSOE por Córdoba "son cómplices de Sánchez y de sus cesiones a Puigdemont"

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Córdoba Isabel Prieto ha criticado este lunes que los diputados cordobeses del PSOE, Rafaela Crespín y Alberto Mayoral, "son cómplices de Pedro Sánchez y de sus cesiones a Puigdemont", en el marco del "chantaje al que el Gobierno de Sánchez está siendo sometido por los independentistas".

Según ha informado el PP en una nota, desde Palma del Río (Córdoba) la diputada popular ha lamentado sicho "chantaje" y ha criticado que, "tanto Crespín, como Mayoral, han votado sí a los decretos leyes del Gobierno sabiendo que son un pago político que contienen numerosas cesiones a los independentistas y separatistas que quieren disolver España".

Prieto ha hecho referencia a la Ley de Amnistía, "el primer peaje político que concede impunidad a una élite política privilegiada, a Puigdemont un fugado de la justicia, y que ha supuesto vulnerar la igualdad ante la Ley de todos los españoles".

"Pedro Sánchez y sus delegados --ha proseguido-- se reúnen una vez al mes en Ginebra con Puigdemont y lo hacen con la supervisión de un mediador internacional experto en guerrillas y en actos terroristas. No podemos normalizar una realidad que no existe en ningún país civilizado, ni en la UE".

Según ha señalado la diputada popular, "el Gobierno de Sánchez tiene que dar explicación a los españoles de cuáles son esas reuniones y rendir cuentas, para contar qué es lo que está cediendo ante un prófugo de la justicia. No podemos olvidar las consecuencias económicas tan graves de la amnistía para los ciudadanos, pues va a suponer condonar 15.000 millones de euros a Cataluña, y crear comunidades de primera y de segunda porque esa deuda no desaparece, la asume el Estado español y tendrá que ser pagada por el resto de comunidades".

Por eso los andaluces, en opinión de Prieto, no pueden permitir "que se nos dé un euro menos de financiación de lo que nos corresponde, y en esa condonación de la deuda también ha existido el voto afirmativo de los diputados socialistas de Cordoba, Rafaela Crespín y Alberto Mayoral".

Sobre la sesión del pasado 10 de enero en el Congreso de los Diputados, la diputada cordobesa ha censurado que se aprobaron dos decretos leyes "en una negociación 'in extremis', en una sala clandestina con Junts, que no estuvo presente en el Congreso salvo al final. Ni siquiera los diputados socialistas sabían lo que estaban votando, porque no sabían cuáles eran las cesiones que Sánchez le había hecho a Puigdemont".

Además, "Sánchez y el PSOE han rechazado las propuestas del PP", tales como "la rebaja del IVA de la carne, el pescado y las conservas; la rebaja de la factura de la luz y el gas; la rebaja del IRPF para rentas menores de 40.000 euros, y la reducción drástica en más de 20.000 millones de euros de gasto improductivo".

Con sus decretos, "Sánchez ha hecho nuevas cesiones, como es entregar a los independentistas la capacidad de decisión y los impuestos de todos los españoles; trocear competencias clave, como la de inmigración, para crear fronteras artificiales entre españoles; maniatar a la Justicia española ante Europa por la impunidad de Puigdemont, y abriendo la puerta a coaccionar la libertad de movimiento de las empresas".

Ante esto, la diputada popular ha preguntado a los diputados socialistas por Córdoba "cómo pueden explicar que su Gobierno rechazara las propuestas del PP referentes a la subida de la factura de la luz y del agua siendo beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos; cómo pudieron votar sí a decretos que han supuesto pagos a partidos que quieren disolver la unidad de España; cómo votaron no a la rebaja del IRPF a las rentas menores a 40.000 euros para que las familias puedan llegar a final de mes, y cómo consienten la extorsión de Puigdemont al PSOE. Ellos son cómplices de Pedro Sánchez y son rehenes de este chantaje".

Ante ello, desde el PP llevarán a cabo "una ofensiva política, jurídica y en la calle contra la extorsión de un presidente que ha delegado la jefatura del Gobierno en un fugado de la justicia que tiene como objetivo desestabilizar nuestra nación". Por eso, "el 28 de enero Feijoo convoca a todos los españoles a iniciar la ruta por la igualdad, volveremos a las calles, acudiremos a la Plaza de España en Madrid, y defenderemos una España de ciudadanos libres e iguales".