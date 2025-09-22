PP-A afirma que Moreno "lidera la resistencia ante la desigualdad" y que "Andalucía no se dejará dividir ni retroceder"

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha sostenido este lunes en rueda de prensa que frente a "los objetivos del sanchismo", entre los cuales ha situado "bloquear las medidas" del Gobierno que preside Juanma Moreno, además de que "ya toca que Montero traicione a los andaluces con el cupo separatista".

Repullo ha defendido que Moreno "lidera la resistencia a la desigualdad", por cuanto "defiende el principio constitucional de solidaridad territorial", y por el rol que está desempeñando en el debate territorial en España ha inferido que "Andalucía no se dejará dividir ni retroceder".

Sobre la figura de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, ha dicho que Montero es "financiación singular", "cupo independentista" y "fervor al sanchismo", según una nota de este partido.

"El PSOE, ante la rotundidad de estos datos, sólo tiene la herramienta de la manipulación, la mentira y la polarización", ha criticado Repullo, que entiende que Montero "intenta romper Andalucía para abrirse ella un hueco".

"No trae propuestas, encabeza un partido desunido, y su único patrimonio es su fervorosa adhesión al sanchismo, la financiación singular y el cupo independentista", ha agregado sobre la vicepresidenta y líder de los socialistas andaluces.

El secretario general de los populares andaluces ha equiparado a Montero con el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE), la Faffe, las Mareas Blancas y el despilfarro público.

"Es el viejo PSOE" y "la mujer que siempre estuvo ahí, con los ERE, aplaudiendo a Santos Cerdán, riéndose con los chistes de José Luis Ábalos, en fiestas de cumpleaños con Víctor de Aldama", ha dicho Repullo sobre la relación de Montero con los casos de corrupción del PSOE.

El PSOE de Andalucía, ha insistido, "es más de lo mismo, no hay renovación, no hay cambio, siguen igual, pero con Sánchez, es decir, peor para Andalucía".

Repullo ha evocado los tiempos de Montero en la Junta "cuando las mareas blancas se manifestaban en Andalucía", se cerraron "600 camas de hospital", se recortó la plantilla sanitaria en 7.773 profesionales", "se ocultaban un millón de andaluces en las listas de espera" e incluso se "impidió investigar la manipulación de las listas para esconder el caos que había en Sanidad".

"Es más de lo mismo y Andalucía le recuerda, señora Montero. Y a su partido. Y ahora viene a hablar de industrialización, cuando dejaron morir Linares. Cuando cerraron fábricas con los ERE", ha incidido el secretario general, que igualmente ha puesto sobre la mesa que "Sánchez ha dicho que ya toca, que ya toca que Montero traicione a los andaluces con el cupo separatista".

"MI PARTIDO, SIEMPRE CON LA JUSTICIA Y DEFENDIENDO LAS INSTITUCIONES"

Repullo ha criticado los intentos constantes del PSOE de que los culpables del caso ERE queden impunes: "La Audiencia de Sevilla ha pedido amparo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque las decisiones del Tribunal Constitucional ponen en riesgo la lucha contra la corrupción. Mi partido siempre estará con la justicia y defendiendo las instituciones. Porque Andalucía no olvida. Y no vamos a permitir que intenten blanquear estos delitos".

Ha recalcado que la "honestidad y medidas eficientes" y el "trabajo y más trabajo" impulsados por Moreno desde que tomó posesión como presidente de la Junta de Andalucía en enero de 2019 han llevado a la comunidad a una "transformación económica sin precedentes" y al fin de los "años grises".

El secretario general del PP andaluz ha afirmado que la gestión socialista de Andalucía la llenó de "fraudes, engaños, datos ocultos y desigualdad", lo que motivó que la región "no sólo no avanzó, sino que retrocedió", perdiendo industria y competitividad e instalándose "en un ambiente de conformismo", de "podríamos estar peor".

Ha subrayado el "proyecto colectivo y de futuro encabezado por Juanma Moreno que ha disparado todos los registros" y se ha alejado "de la política en blanco y negro del PSOE en Andalucía y muy lejos de la polarización que representa Pedro Sánchez".

Ha blandido datos como la bajada de la tasa de paro del 20,80% de finales de 2019 al 14,85% del segundo trimestre de 2025, "la cifra más baja desde 2008", como también ocurre con los 590.855 desempleados, el valor más bajo en 17 años y que implica "el mayor descenso de toda España" y un acumulado de "cinco meses consecutivos de descensos".

De igual forma ha señalado el crecimiento del número de empresas con trabajadores, que "supera ya las 245.800, también récord histórico"; el alza del 3,1% interanual del PIB en el primer trimestre de 2025 y del 3% en el segundo, "superando el 2,8% nacional y duplicando la media europea"; o la manera en que se está reforzando el sector industrial, "que ha crecido un 8,5% en el segundo trimestre, cuatro veces por encima del crecimiento a nivel nacional".

Tras sostener que este cúmulo de datos consolidan a Andalucía "como el motor más dinámico de la economía española", Repullo ha añadido que "la inversión crece un 4,8%", con una inversión extranjera directa de 837 millones en 2024, "un 41% más que en 2023"; que "el 95% de los fondos de inversión tiene previsto apostar por empresas andaluzas en 2025"; que también "lideramos la confianza empresarial con un incremento del 2,4%" y que las exportaciones alcanzaron los 21.337 millones en el primer semestre de 2025, "situándonos como la "única gran comunidad con superávit -1.194 millones- en su balanza comercial".

De igual forma ha enarbolado que el turismo internacional "bate récords con casi 6,8 millones de visitantes y 9.145 millones en ingresos en los primeros seis meses del año".

"Moreno liderará los nuevos retos que nos colocarán a la vanguardia: consolidar nuestra industria 4.0, convertir Andalucía en el gran hub energético de Europa, impulsar la digitalización del agro y atraer inversiones estratégicas que generen aún más empleo de calidad", ha seguido apuntando sobre la gestión de Moreno en la Junta.

De vivir una época en la que "el socialismo paralizó esta tierra para su propio beneficio, con una cultura dócil, una administración lenta y una Andalucía callada" se ha llegado al punto de convertirnos en "la plataforma logística que unirá continentes, la punta de lanza de la transición ecológica y el referente de la economía mediterránea", ha concluido Repullo.