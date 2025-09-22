PSOE-A acusa al PP-A de dedicarse a "apedrear" a Montero porque sus políticas desde el Gobierno dan "fruto" a Andalucía

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este lunes al PP de desarrollar una estrategia basada en "apedrear" de manera constante a la secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Junta, María Jesús Montero, porque las políticas que impulsa desde la Vicepresidencia primera del Gobierno que ella dirige dan "fruto" a Andalucía.

Así lo ha venido a trasladar el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, en una atención a medios junto al Hospital Infantil de Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre si cree que una fragmentación de las candidaturas de la izquierda andaluza en las próximas elecciones autonómicas --que tocarían en torno a junio de 2026-- puede "menoscabar" al voto de la izquierda.

Rafael Recio ha respondido que en lo que tiene el PSOE-A centrada su "atención plena" es "en la unidad de los socialistas, en esa fortaleza, en ese cerrar filas que ha conseguido la secretaria general de los socialistas andaluces", María Jesús Montero, según ha reivindicado antes de apostillar que, "evidentemente", a los socialistas les "interesa" que los partidos situados a su izquierda "estén igualmente fuertes".

Dicho esto, ha subrayado que en el PSOE-A están "convencidos" de que, mediante la "mirada de María Jesús Montero", que es "capaz de conseguir los mejores recursos que nunca ha tenido Andalucía desde el Gobierno de España, (los socialistas) tenemos toda la fuerza para dar la vuelta a la situación que está atravesando Andalucía", gobernada en esta legislatura por el PP-A con mayoría absoluta.

En ese punto, Rafael Recio ha aludido al "dicho de 'sólo se tira piedras al árbol que da fruto'", para acusar al PP de tener una "estrategia" basa en esa idea, en "tirar piedras al árbol que da fruto a Andalucía" que, según ha abundado el diputado socialista, es María Jesús Montero, porque "todo lo que hace" la líder del PSOE-A "desde la Vicepresidencia primera del Gobierno de España es generar oportunidades para los andaluces".

Por eso, según ha insistido Rafael Recio, los 'populares' "constantemente están en esa técnica de apedrear a María Jesús Montero", porque ella "sí da frutos para esta tierra, como está demostrando con todas las políticas que se están aprobando desde el Gobierno de España", según ha zanjado el parlamentario socialista.