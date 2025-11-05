PP-A afirma que Moreno ha sido el "freno a la privatización de la sanidad que emprendió el PSOE-A": "Basta de mentiras"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 5 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha querido dejar claro este miércoles que el Gobierno de Juanma Moreno ha sido el "freno a la privatización de la sanidad que emprendió" el PSOE-A durante sus años de gobierno.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha denunciado las "mentiras" y "falsedades" del PSOE-A sobre que se está "privatizando" la sanidad a través de los conciertos con la sanidad privada.

"Es muy difícil debatir con alguien que no te responde a lo que tú dices, sino que lo que hace es repetir constantemente la misma mentira, que se llama privatización de la sanidad pública en Andalucía", ha indicado Martín.

Ha indicado que el dinero público que se destina con el Gobierno de Juanma Moreno a los conciertos con la sanidad privada siempre ha sido "menos" del que destinaban los ejecutivos del PSOE-A, en los que estaba como consejera, primero de Salud y después de Hacienda, la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

El año que más dinero tuvo que destinar el Ejecutivo del PP-A, según Martín, fue en el que se tuvo que pagar la deuda que dejó el PSOE con Clínicas Pascual por los conciertos y después de sentencias judiciales.

A excepción de ese año, según ha recalcado, "a la baja", de manera que el Gobierno de Juanma Moreno ha sido un "freno a la privatización de la sanidad pública emprendida por el PSOE-A" y "nunca se han alcanzado los niveles" de dinero público para conciertos con la sanidad privada que "se alcanzaban" con los ejecutivos socialistas.

"La privatización de la sanidad pública en Andalucía no existe ahora y si existió en algún momento fue cuando gobernaba el Partido Socialista", ha recalcado Toni Martín, insistiendo en que ahora se dedica menos dinero público a los conciertos con la sanidad privada de lo que "dedica la media de España".