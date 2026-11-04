El PP-A afirma que la responsabilidad por los siniestros de Adamuz y Toledo no puede terminar con la dimisión de Puente

El secretario general del PP de Andalucía (PP-A) y coordinador del comité de campaña para el 29N en esta comunidad, Antonio Repullo. - PP-A

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía (PP-A) y coordinador del comité de campaña para el 29N en esta comunidad, Antonio Repullo, ha afirmado que las responsabilidades por los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) no pueden terminar con la dimisión del ministro Óscar Puente, algo que, a su juicio, "responde al tacticismo político de un partido que ha valorado antes su repercusión en las urnas que la atención a las víctimas y la búsqueda de soluciones reales".

Antes de abordar el proyecto electoral para el 29 de noviembre con la presentación de candidaturas del PP de Córdoba, el dirigente popular ha dedicado sus primeras palabras a las víctimas de los accidentes ferroviarios, sus familias, las personas hospitalizadas y quienes todavía no han podido recuperar los restos de sus seres queridos tras el reciente siniestro de Toledo.

Al respecto, Repullo les ha trasladado "un recuerdo cercano y afectuoso" y ha resaltado el acompañamiento que el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina, y otros compañeros prestaron a las víctimas de Adamuz hace nueve meses.

Aunque ha reconocido que "es imposible comprender plenamente lo que atraviesan esas familias", ha insistido en mantenerse a su lado y acompañarlas siempre. "Ninguna dimisión de un ministro como la que pasó este martes puede tapar eso", ha señalado al recordar tanto lo ocurrido en Adamuz como en Urda.

Mientras, Repullo ha relacionado "el tacticismo político con el abandono que Andalucía ha sufrido durante los últimos ocho años". "No es casualidad que el nuevo accidente se haya producido también en la línea Madrid-Andalucía", ha mantenido, para apuntar a "la ausencia de inversiones y al interés del gobierno de Sánchez de castigar a esta comunidad".

A su juicio, "este trato responde a la falta de voluntad de apoyar a una comunidad convertida en una de las grandes locomotoras de toda España gracias a las políticas desarrolladas por Juanma Moreno". Frente a esa situación, ha reafirmado "el compromiso de seguir trabajando desde Andalucía con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo y con toda la responsabilidad".

SEGURIDAD FERROVIARIA Y ALTERNATIVAS PARA PROTEGER EMPLEO Y OPORTUNIDADES

El secretario general de los populares andaluces ha defendido que "el cambio político debe traducirse en la exigencia de responsabilidades y en garantías para que tragedias como las vividas en estos nueve meses no vuelvan a producirse".

Así, ha pedido "adoptar todas las medidas y controles necesarios y que la línea únicamente se reactive con las condiciones de seguridad exigibles, de modo que nadie tenga que subir a un tren con miedo ni con susto".

También ha advertido de "las consecuencias para los sectores más vulnerables y para los trabajadores cuyos empleos pueden verse comprometidos". Ha destacado el peso del turismo andaluz como "uno de los grandes motores económicos de España y el riesgo de perder oportunidades turísticas por la imagen y las consecuencias de los siniestros".

En este contexto y mientras se recupera el servicio ferroviario, Repullo ha respaldado las medidas solicitadas por el presidente de la Diputación y el alcalde de Córdoba: "habilitar medios de transporte suficientes, contar con los vuelos que correspondan y aumentar las líneas de autobuses para paliar las dificultades de movilidad".