El candidato del PP al Congreso por Jaén Luis Mariano Camacho. - PP

JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado este sábado que, durante ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez, "en lugar de resolver los problemas de los jiennenses y del conjunto de los españoles, los ha acrecentado", y ha asegurado que el candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, "tiene las soluciones para resolverlos desde el primer día".

Así se ha pronunciado el candidato del PP al Congreso por Jaén Luis Mariano Camacho, que ha defendido en Martos y Alcaudete "la necesidad de un cambio político en España" y que el partido afronta la recta final de la campaña "con más ilusión que nunca" y convencido de que "los españoles apuestan por un cambio político".

"Después del debate quedó claro que hasta el propio Sánchez es consciente de que los españoles quieren otra forma de gobernar, basada en la gestión, la estabilidad y el interés general e incluso le pidió a Núñez Feijóo que no derogara algunas leyes dándolo ya por ganador", ha afirmado en un comunicado.

Ha señalado que los principales problemas que preocupan hoy a las familias son consecuencia "de la falta de respuesta del Gobierno socialista". "La vivienda ha pasado del problema número 16 para los españoles a convertirse en el primero y la inmigración del 10 al 2 por culpa de las políticas de Sánchez", ha lamentado.

Por ello, ha destacado algunas de las propuestas impulsadas por Alberto Núñez Feijóo, entre ellas la creación de un millón de viviendas, el desalojo de okupas en 48 horas y la eliminación de impuestos para jóvenes que adquieran su vivienda habitual en municipios afectados por la despoblación.

Asimismo, Camacho ha defendido una política migratoria "ordenada, legal y vinculada al empleo", frente a lo que considera "la ausencia de control y planificación del Gobierno". En este sentido, ha respaldado medidas como reforzar la frontera sur, agilizar la identificación de quienes entren irregularmente en España, garantizar que solo funcione la vía legal de acceso al país y prohibir las regularizaciones masivas e indiscriminadas.

"El próximo 29 de noviembre elegiremos entre seguir instalados en los problemas o abrir una nueva etapa con un gobierno para todos que gestione, tome decisiones y trabaje por el interés general", ha concluido.