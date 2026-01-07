El PP agradece y felicita a los servicios de emergencia de Jaén reconocidos por su actuación en la DANA

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González. Imagen de archivo. - PP

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha trasladado su agradecimiento, reconocimiento y felicitación a los 39 agentes de la Policía Local de Jaén, los 23 voluntarios de la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento y los 40 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios de Jaén que van a recibir una distinción honorífica por su participación en los dispositivos de emergencia desplegados con motivo de la DANA.

En este contexto, el partido ha destacado en una nota que la actuación, desarrollada bajo el Gobierno de Agustín González al frente del Consistorio durante los meses de octubre y noviembre de 2024, "supuso la coordinación por parte del Ayuntamiento de Jaén de la salida de los efectivos desplazados a las zonas afectadas, su seguimiento durante la misión y su posterior regreso".

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno municipal mantuvo un contacto "permanente" tanto con los profesionales movilizados como con sus familias, "garantizando los medios necesarios para que pudieran desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles".

Por su parte, el portavoz del PP del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha subrayado que "se trató de una actuación ejemplar de servicios públicos esenciales de la ciudad, que no dudaron en desplazarse a cerca de 500 kilómetros de Jaén para ayudar a otros compañeros y a la población afectada, en una situación de enorme complejidad y emergencia".

González, que acompañó personalmente a los efectivos antes de cada salida, ha destacado que "lo hicieron de manera absolutamente desinteresada, renunciando a su tiempo libre y dejando atrás a sus familias para ponerse al servicio de los demás".

El portavoz popular ha puesto en valor el componente humano de aquella intervención, así como la profesionalidad, la preparación y el compromiso demostrados por la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil de Jaén, que "llevaron el nombre de la ciudad allí donde fue necesario, colaborando codo con codo con otros cuerpos y servicios de emergencias".