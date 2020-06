El PP alerta de que "aún hay centenares de jiennenses" sin cobrar el ERTE y exige al Gobierno su pago "inmediato"

JAÉN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular (PP) de Jaén y presidente provincial, Juan Diego Requena, ha mostrado su preocupación por el "alto porcentaje" de jiennenses que aún no han cobrado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), al tiempo que ha solicitado al Gobierno su pago "inmediato", según destaca la formación en un comunicado.

"Me sorprende que los dirigentes socialistas presuman de estar pagando los expedientes cuando hay centenares de jiennenses que siguen sin recibir ni un solo euro con la consiguiente difícil situación familiar que les está suponiendo", ha afirmado Requena, que también ha señalado que no habla de cifras "sino de personas, de familias enteras que no cobran nada desde marzo y quienes han cobrado, muchos han recibido cantidades mínimas y se ven ahora obligados a reclamar después del retraso".

El dirigente popular ha destacado que la gestión que está realizando el Ministerio de Trabajo durante el Covid-19 está siendo "penosa". "Entendemos que el Sánchez e Iglesias --presidente y vicepresidente del Gobierno-- están muy a gusto en su sillón, vendiendo hasta su alma con tal de prorrogar los estados de alarma y seguir haciendo lo que les viene en gana, pactando con los herederos de ETA para seguir disfrutando de sus

privilegios, mientras hay quienes a día de hoy siguen sin recibir una prestación por culpa de un Ministerio de Trabajo inútil que roza el patetismo".

"Mientras el Gobierno central hunde en la miseria a este país, otra vez, se permiten el lujo de jugar con la reforma laboral que tanto esfuerzo costó sacar adelante durante el gobierno de Mariano Rajoy pero que tan buenos resultados obtuvo", ha concluido.