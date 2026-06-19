El PP alerta de la "crítica" situación del sector cerealista y exige al ministro Planas medidas "urgentes"

La portavoz de Agricultura del PP en el Senado, Lorena Guerra. - PP

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agricultura del PP en el Senado, Lorena Guerra, ha trasladado este viernes "la profunda preocupación existente en el campo cordobés ante la grave situación que atraviesa el sector cerealista, en plena campaña de recolección", a la vez que ha exigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, medidas "urgentes".

Durante una comparecencia en Córdoba ante los medios de comunicación, la senadora cordobesa ha advertido de que "los agricultores se enfrentan a una realidad cada vez más difícil de sostener", marcada por unos precios del cereal que, según ha señalado, "se sitúan en niveles de hace 40 años, mientras que los costes de producción no dejan de aumentar".

"Los fertilizantes, los productos fitosanitarios, la electricidad, el gasóleo o la maquinaria siguen encareciéndose. Los agricultores hacemos números, pero las cuentas no salen", ha afirmado la senadora, quien ha comparecido tanto en calidad de portavoz de Agricultura como de agricultora.

Guerra ha criticado además "la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura ante los problemas que afectan al sector". En este sentido, ha avisado de que "el ministro Luis Planas acumula varias ausencias en las sesiones de control al Gobierno y en las comparecencias parlamentarias del Senado".

"Los agricultores necesitan un ministro comprometido, que escuche al sector, conozca la realidad del campo y trabaje para solucionar los problemas que afrontan quienes viven de la agricultura y la ganadería", ha señalado la popular.

"UNA ETAPA DE GRAN INCERTIDUMBRE"

La portavoz del PP también ha cuestionado las declaraciones realizadas recientemente por el ministro sobre la Política Agraria Común (PAC) y los ecorregímenes, asegurando que "muchas de las exigencias actuales son consecuencia de la negociación que realizó el propio ministro Planas y que no defendió adecuadamente los intereses de los agricultores españoles".

Así, ha lamentado que, "mientras el sector agrario atraviesa una etapa de gran incertidumbre, el gobierno de Sánchez centre su atención en cuestiones ajenas a las necesidades inmediatas del campo". "Lo urgente está en los pueblos, en las explotaciones y en las familias que dependen del sector primario para salir adelante", ha subrayado.

La senadora cordobesa ha destacado que "detrás de cada cosecha existe mucho sacrificio, mucho trabajo y muchas familias que merecen ser escuchadas", y ha reclamado "menos distancia y más compromiso" por parte del Ejecutivo.

Mientras, Guerra ha reafirmado "el compromiso del PP con la defensa del sector primario". "Desde el PP vamos a seguir escuchando a agricultores y ganaderos y trasladando sus reivindicaciones allí donde sea necesario", ha asegurado, para remarcar que "cuidar del campo es cuidar de nuestra gente, de nuestros pueblos y de nuestra tierra".