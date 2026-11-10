El PP alerta del encarecimiento del combustible y del abandono ferroviario para el transporte de mercancías en Jaén

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JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PP de Jaén al Congreso Luis Mariano Camacho y Mariola Aranda han alertado este martes del impacto del encarecimiento del combustible y de la falta de conexiones ferroviarias para el transporte de mercancías de la provincia durante un encuentro en Bailén con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de Mercancías de Jaén (Asotramer), Pedro Ramos, y otros representantes del sector. La organización agrupa a cerca de 800 empresas y más de 4.000 vehículos, según ha informado el partido.

Camacho ha señalado que el aumento del precio del combustible y de los costes de explotación, junto a la falta de medidas que, a su juicio, garanticen la viabilidad de las empresas, está agravando la situación del sector.

También ha advertido del impacto del aislamiento ferroviario de la provincia, al considerar que las mercancías que antes salían por ferrocarril desde Linares-Baeza se ven ahora obligadas a trasladarse por carretera.

Camacho ha señalado que el aumento del precio del combustible y de los costes de explotación, junto a la falta de medidas que, a su juicio, garanticen la viabilidad de las empresas, está agravando la situación del sector. También ha advertido del impacto del aislamiento ferroviario de la provincia, al considerar que las mercancías que antes salían por ferrocarril desde Linares-Baeza se ven ahora obligadas a trasladarse por carretera. Desde Asotramer han trasladado además su preocupación por el estado de las carreteras, la falta de aparcamientos seguros y los descuentos aplicados al combustible de los transportistas.

El candidato popular ha defendido la necesidad de abordar estas demandas desde el Congreso y ha vinculado el próximo 29 de noviembre con un posible cambio de Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo.