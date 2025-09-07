El PP alerta del estado de pasos de cebra próximos a colegios de Jaén y ve "riesgo" para escolares

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha expresado este domingo su "preocupación por el riesgo para los escolares derivado de la falta de medidas en materia de seguridad vial", y en esa línea ha avisado de que, "en vísperas del nuevo curso, miles de alumnos accederán a sus respectivos centros educativos sin que se haya mejorado la señalización de los pasos de cebra próximos a los colegios".

Así lo ha señalado el PP en una nota en la que ha exigido al alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), el "inmediato arreglo de las deficiencias".

El concejal del PP Antonio Losa ha relatado que, "desde que empezó el periodo estival, hemos denunciado por activa y por pasiva que era necesario acometer un plan de señalización similar al que ejecutó el PP el verano pasado, durante su mandato", y ha pedido al regidor socialista que, "dada la importancia de la mejora de los pasos de cebra para la seguridad del alumnado, ordene que se acometa el trabajo".

"El alcalde tiene que ejecutar de manera inmediata de un plan de señalización de todos los pasos de peatones adyacentes a los centros educativos de infantil, primaria y secundaria para garantizar la seguridad de los escolares", ha aseverado el concejal del PP, quien ha puntualizado que "la inversión que requiere esta medida es mínima y que, en todo caso, debe librarse una partida por la protección que genera".

Desde el PP "llevamos años advirtiendo al señor Millan que un bote de pintura puede salvar muchas vidas", ha abundado Antonio Losa, para quien la "inacción" del equipo de gobierno, "patente desde que se consumó la moción de censura, pone en riesgo ahora la seguridad del alumnado".

El concejal 'popular' ha lamentado al respecto que el alcalde "no haya aprovechado los meses de julio y agosto --no lectivos y con menor densidad de tráfico-- para pintar los pasos de cebra próximos a los centros escolares".

"La prevención es fundamental para evitar accidentes de circulación", ha añadido Antonio Losa para argumentar la denuncia del Grupo Popular, que "no se circunscribe al ámbito de la seguridad vial", ya que, según ha criticado, el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más "tampoco ha acometido planes de asfaltado y acerado y, además, ha descuidado el mantenimiento de los barrios".