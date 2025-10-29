PP-A analizará la propuesta de comisión de investigación de la izquierda, pero avisa de que no aceptará "chantajes"

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado este miércoles que su partido analizará la propuesta de creación de comisión de investigación presentada conjuntamente por los tres grupos de izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, sobre los cribados de cáncer en la sanidad pública tras los fallos en el programa relativo al cáncer de mama, aunque ha advertido de que no aceptará "chantaje de ningún tipo".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, después de que este miércoles los portavoces de PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía hayan comparecido conjuntamente para emplazar al PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, a no oponerse a la constitución de la comisión de investigación, al tiempo que se han ausentado del acto oficial en la Cámara, este miércoles, de presentación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026 en protesta por lo que consideran que constituye un ejercicio de propaganda del Gobierno del PP-A para tratar de "tapar" lo sucedido con dichos cribados.

"Chantajes no aceptamos de ningún tipo en este partido ni tampoco en el Gobierno de Andalucía", ha sentenciado Toni Martín, tras esa "convocatoria mancomunada de esta oposición sincronizada que tenemos en este Parlamento".

Ha añadido que aún hay plazo (hasta el sábado 1 de noviembre) para que el PP-A analice esa propuesta de comisión de investigación y decida si presenta o no el escrito de oposición a su creación.

Ha indicado que los resultados electorales que auguran las encuestas sobre las elecciones autonómicas para PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía no son precisamente "para tirar cohetes" y están "fiando su éxito o su fracaso" a que Vox sea capaz de obtener "los suficientes votos como para poner en peligro la mayoría absoluta de Juanma Moreno y del PP-A".

"Y esto es lo que tenemos en este Parlamento, una UTE, una unidad temporal electoral, que comparte objetivos, intereses y estrategias", ha añadido Martín, para quien, por "mucho ruido" que quieran hacer los partidos de la oposición, la realidad es que hoy entran en el Parlamento "los presupuestos más importantes, por volumen, de la historia de la comunidad autónoma", por un montante de 51.597,9 millones para el año 2026.

Ha denunciado que es "la primera vez en 45 años" que la oposición no acude al acto de presentación del proyecto de ley de Presupuestos del Ejecutivo al Legislativo, en la sede de la Cámara autonómica.

"Una evidencia de que lo único que les interesa es la crispación y los gritos y, para nada, les interesa el trabajo en el Parlamento de Andalucía", ha señalado.

A su juicio, los partidos de la izquierda están tan "perdidos que han llegado a decir que si Juanma Moreno quiere colaboración con estos presupuestos, tendrán que aceptar la propuesta de comisión de investigación" sobre los cribados de cáncer, como si "nos estuvieran haciendo un favor por participar en la tramitación" de las cuentas.

"Si no lo quieren hacer, allá ellos", ha expresado Toni Martín, quien ha recordado a esos grupos que "tienen una obligación reglamentaria como diputados, que cobran un sueldo y que eso tiene unas obligaciones, entre ellas, la de participar en la tramitación de de la ley más importante que llega a este Parlamento cada año, que es la de Presupuestos".

"No es una opción trabajar en la tramitación de los presupuestos, es una obligación de todo parlamentario andaluz", ha recalcado el portavoz del PP-A, quien ha advertido de que "intentos de chantaje de estos partidos de la oposición sincronizada de izquierda al Gobierno andaluz, ni uno".

Ha añadido que si "no quieren trabajar en la tramitación de los presupuestos, que se lo expliquen a los que los votaron", porque fueron votados para, entre otras cosas, "que en los presupuestos de Andalucía se incluyan, como hemos venido haciendo estos años, enmiendas de la oposición para que sea un presupuesto mejor cuando se apruebe".

Para Martín, teniendo en cuenta que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también es secretaria general del PSOE-A, no presenta "nunca" los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, no se puede exigir a sus "fieles vasallos" en Andalucía que "le den importancia" a los presupuestos de la comunidad autónoma.

"Despreciar los presupuestos andaluces no es despreciar a Juanma Moreno ni al PP, sino que es despreciar la sanidad pública en Andalucía", ha señalado Martín, recordando que nunca antes se habían destinado más recursos en las cuentas de comunidad para el sistema sanitario público.