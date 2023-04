El PP anuncia un escrito en la Junta Electoral por unas vallas publicitarias del alcalde de Otura (Granada)

GRANADA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada presentará un escrito ante la Junta Electoral denunciando al PSOE de Otura, en el área metropolitana granadina, por supuesta vulneración de la ley electoral con el uso de vallas publicitarias y cartelería con la imagen del alcalde, el socialista Nazario Montes, que "no están permitidas en este periodo de precampaña".

Así lo ha indicado la portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, en una nota en la que ha lamentado que el PSOE "no esté cumpliendo las reglas del juego promocionando" a su también candidato en Otura "a sabiendas de que la cartelería en espacios públicos no está permitida hasta el inicio de la campaña electoral el próximo mes de mayo tal y como recoge la legislación electoral".

"El PSOE vuelve a dar hoy un mal ejemplo de cómo no hay que afrontar una campaña electoral no respetando las normas que debemos cumplir todos" por lo que ha pedido a la dirección provincial socialista a que inste a sus candidatos a cumplir la ley y al PSOE de Otura a que retire de manera inmediata toda la cartelería y propaganda que no permite la normativa "en las que el socialista además aprovecha su doble condición como candidato y actual alcalde para sacar pecho de una gestión que lejos de la realidad tiene al municipio estancado".

La portavoz popular ha asegurado que se trata de "una infracción" dadas "las numerosas vallas que promocionan al candidato socialista a la Alcaldía de Otura en las diferentes vías de acceso" al municipio "y en las que además curiosamente obvia las siglas del PSOE intentando marcar distancia de un partido del que es conocedor del daño que está haciendo al conjunto del país, a la provincia de Granada y al propio pueblo de Otura".