El PP aplaude la reurbanización de La Victoria, una "deuda histórica" de la Diputación con Jaén

JAÉN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Palomares, ha valorado este sábado el anuncio que ha realizado el alcalde, Julio Millán (PSOE), de la próxima urbanización de los terrenos del Estadio de La Victoria, que ha considerado como una "deuda histórica" de la Diputación Provincial de Jaén con su capital, a la que ha acusado de "sectarimo" cuando gobernaban los populares.

Así, en una nota de prensa, Palomares ha señalado que el PSOE "al fin, está considerando a la capital con la dignidad con la que nunca lo había hecho durante los gobiernos del PP, por lo que está demostrando que el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha estado discriminando a la capital cuando gobernaba el Partido Popular".

Para Palomares, "esto no demuestra nada más que el sectarismo con el que el PSOE actúa en sus gobiernos, algo a lo que nos han tenido acostumbrados en la Diputación Provincial y en los casi 40 años socialistas en la Junta de Andalucía". Además, ha resaltado que "menos mal que los andaluces ya se han dado cuenta de la forma de gestionar socialista, y en la provincia será muy pronto, cuando pongan al PSOE en el lugar que se merece, porque no podemos consentir que use a una administración con 290 millones de euros de presupuesto como un arma electoral sin velar por el interés general".

"Ojalá el Partido Popular se hubiera encontrado con la lealtad institucional que hoy día tiene el alcalde de la capital, una ciudad que le aporta a la Diputación Provincial más de 20 millones de euros de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y que, bajo los mandatos del PP, han recibido de los dirigentes socialistas migajas y desprecios", se ha reafirmado el concejal popular, quien ha añadido, no obstante, que la actuación que se va a realizar en La Victoria es "necesaria".