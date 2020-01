PP-A apoya que Moreno "defienda en los tribunales" los 537 millones que Sánchez quiere "robar" a los andaluces

Publicado 31/01/2020 13:19:29 CET

CARMONA (SEVILLA), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del PP-A, Loles López, ha manifestado este viernes que el Partido Popular apoya la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno de la Junta de acudir a los Tribunales para reclamar los 537 millones de euros del IVA de 2017.

"Cuando a uno le atracan va a la Justicia, y eso es lo que va a hacer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, defender los 537 millones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere robarnos a todos los andaluces", ha señalado.

Durante su intervención en la reunión de la Interparlamentaria del PP de Sevilla, que se ha celebrado en Carmona (Sevilla), López ha sostenido que ese dinero "lo hemos pagado todos los andaluces" y que debe devolverse a Andalucía "para financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales". "Esos 537 millones son de todos los andaluces. Nosotros lo hemos sudado, lo hemos pagado y nos corresponde", ha insistido.

La dirigente popular ha considerado "vergonzoso" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "quiera intervenir las cuentas de Andalucía y nos obligue a acogernos al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por la deuda que dejó ella en 2018".

"Hizo desmadre con el dinero de todos los andaluces, nos arruinó, y ahora desde el Ministerio nos interviene para que paguemos el agujero que dejó ella", ha argumentado López, quien ha denunciado el "descaro" de la exconsejera andaluza de Hacienda con el Gobierno de Susana Díaz.

Loles López ha criticado también la postura de los socialistas andaluces. "El PSOE-A se tiene que posicionar", ha espetado, al tiempo que ha reprochado a Susana Díaz que haya "traicionado" a los andaluces.

"Hemos pasado de escuchar a Díaz decirle a Pedro Sánchez 'el problema no soy yo, el problema eres tú' al 'Pedro, me equivoqué', que escuchamos el martes en el Parlamento por boca de la propia Díaz. Detrás de ese 'me equivoqué' viene un 'por favor no me quites el sillón", ha apostillado.

"No vale cambiar Andalucía por un sillón, ni traicionar a los andaluces ni utilizar nuestros símbolos, como la bandera, para salvarse a una misma", ha dicho la secretaria general del PP-A, quien ha pedido a Díaz que deje de "insultar la inteligencia de los andaluces y pida perdón". "A esta tierra ni se le humilla ni se le castiga", ha concluido.