El PP aprueba de modo inicial con abstención de la oposición la innovación del PGOU para actualizar normas en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, con el nuevo secretario del Pleno, José Alberto Alcántara, y la interventora, Paloma Pardo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves en el Pleno Ordinario de mayo de modo inicial con la abstención de los grupos de la oposición la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la actualización de las normas urbanísticas incluidas en el mismo.

En su intervención en la sesión plenaria, el delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que "el planeamiento urbanístico tiene vocación de permanencia, pero el marco legislativo dura bastante menos, como es el caso que ocupa, que lleva 25 años vigente de la aprobación en 2001", con lo cual, "el marco normativo superior aplicable a las variantes urbanísticas y al desarrollo del urbanismo en la ciudad en general ha cambiado y se hace necesaria la adaptación", ha defendido.

Al respecto, ha comentado que "el PGOU ha convivido ya con dos leyes urbanísticas distintas: la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y ahora con la Ley Integral de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista)", que "plantea un cambio estructural mediante un sistema dual de planeamiento y un urbanismo más flexible y operativo", así como "una nueva terminología urbanística con conceptos técnicos nuevos que habría que incluir en la normativa de Córdoba".

En este caso, Torrico ha indicado que "este proceso de distinta superposición normativa ha evidenciado una progresiva obsolescencia normativa que ha causado disfunciones jurídicas y de aplicación", de manera que ha remarcado que "para mantener operativo un plan concebido bajo un marco normativo distinto es necesaria la adaptación del mismo a la situación actual".

Así, ha aseverado que "se ha optado por una solución bastante clara, sencilla, pero muy eficaz, que es el procedimiento de innovación de la normativa urbanística del PGOU, a fin de garantizar su coherencia jurídica", siendo "una revisión del texto normativo, no una revisión del plan".

En concreto, el edil ha detallado que "se han eliminado artículos redundantes que hoy están directamente regulados por la legislación autonómica, se ha adaptado la terminología, se han suprimido referencias, instrumentos o categorías urbanísticas que han desaparecido del sistema legal actual, se han incorporado innovaciones normativas con criterios consolidados que se venían aplicando en la práctica, pero que no tenían un reflejo claro en la normativa urbanística y se han actualizado parámetros técnicos vinculados a la normativa de edificación vigente, para hacer más clara la aplicación del plan".

De este modo, ha resaltado que "el criterio de trabajo ha sido el de mantener, depurar e eliminar", en este caso "mantener lo que funciona correctamente, depurar lo que generaba duplicidades o interpretaciones confusas y eliminar lo incompatible con la Lista", ha aclarado el concejal, de cara a "la seguridad jurídica, una condición indispensable para que el urbanismo de la ciudad funcione, para contribuir a la simplificación administrativa en la línea de lo emprendido por la Junta de Andalucía y mejorar la actividad del planeamiento vigente".

LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha manifestado que "se trata de una oportunidad perdida para abordar los grandes retos urbanísticos", dado que "el expediente incorpora únicamente una adaptación formal a la nueva normativa urbanística andaluza, sin aprovechar la ocasión para impulsar cambios profundos que necesita la ciudad".

Al hilo, ha lamentado que "no se hayan incluido medidas para recuperar el carácter residencial del casco histórico, actualmente demasiado orientado al turismo, ni actuaciones más ambiciosas para garantizar la conservación patrimonial". A su juicio, "el casco histórico necesita recuperar vecinos y proteger mejor su patrimonio, desde las murallas hasta numerosos elementos históricos que hoy no cuentan con suficiente protección urbanística".

El portavoz socialista también ha defendido "la necesidad de introducir criterios más exigentes en materia medioambiental, como una mayor densidad arbórea mínima en parques y zonas verdes, así como la incorporación de elementos de agua en espacios públicos para combatir el calor y mejorar la calidad urbana".

Asimismo, ve "insuficiente la regulación planteada para las barriadas históricas del entorno del casco histórico, donde se permitirá añadir una planta más en edificios rehabilitados", a la vez que ha advertido de que "esta medida, sin una planificación integral, puede provocar un efecto de 'bocas desdentadas' en barrios históricos consolidados".

Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha subrayado que "cuando se habla de eliminar o depurar este reglamento, lo que no se ha dicho es que se eliminan o depuran 207 artículos", y que "se pone expresamente que hay un marco autonómico-estatal que ya lo rige, pero no se cita ningún articulado de ese marco ni autonómico ni estatal", algo que considera que "provoca ya una inseguridad".

Además, ha solicitado que "se amplíe el período de exposición pública que este expediente va a tener cuando vaya a la aprobación definitiva", para "las diferentes asociaciones que quieran alegar", dado que "se ha cogido el menor tiempo posible, 20 días, y la ley prevé hasta 60 días", al tiempo que ha pedido que "este expediente se complemente con un informe del Consejo del Movimiento Ciudadano, porque es de una relevancia extraordinaria lo que se aprueba".

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha justificado la abstención como hicieron en la Gerencia de Urbanismo, debido a "las formas más que por el fondo", reclamando que se tuviera "más en cuenta a la oposición". "No lo consideramos nuestro", ha zanjado.

OTROS PUNTOS

En otro orden de cosas, se ha aprobado por unanimidad la modificación del acuerdo de aprobación del Reglamento de los Premios de Jubilación de los trabajadores del Ayuntamiento, y el PP y PSOE han votado a favor, con la abstención de Vox y Hacemos en contra, para la convalidación del acuerdo de Pleno del 13 de noviembre de 2025 de aprobación definitiva de la innovación-modificación de la ficha Alcázar Nuevo (de los Reyes Cristianos) del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepchc), de cara al desarrollo de la sala cultural de Caballerizas Reales.

De igual modo, ha salido adelante un crédito extraordinario para la financiación de la aportación municipal para la creación del Centro de Innovación y Transferencia para la Discapacidad y la Accesibilidad (CIT Intradis) y la declaración de interés municipal para la concesión de bonificación del ICIO del proyecto de renovación de la instalación de climatización de la residencia de personas mayores San Juan de la Cruz.

Se ha tomado conocimiento del informe anual de Intervención sobre anomalías observadas en materia de ingresos 2025; el informe anual de Intervención sobre resultados obtenidos de control de pagos a justificar y anticipos de caja fija 2025; el informe anual de Intervención sobre reparos resueltos por Alcaldía en 2025.

Igualmente, el informe de Intervención sobre el resumen anual 2025 y el informe anual de Intervención sobre control financiero permanente obligatorio de verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios, sin imputación presupuestaria.

Y la sesión plenaria ha contado con la asistencia de empleados de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), que han protestado por su situación laboral y han sido desalojados tras las voces y reproches que interrumpían el desarrollo del Pleno, en el que se ha estrenado el nuevo secretario, José Alberto Alcántara.