El PP aprueba en el Pleno de Córdoba la modificación de la tasa de basura con críticas de la oposición por subir un 35%

CÓRDOBA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP ha aprobado este jueves de modo inicial en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios y actividades relacionados con la higiene pública y la sanidad y el bienestar animal, con los votos en contra de PSOE, Hacemos y Vox, que han criticado que la tasa suba un 35%.

Al respecto, la presidenta de la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco), Isabel Albás, ha defendido que la ordenanza "lleva sin modificarse desde 2017", cuando el crecimiento del IPC, "desde 2022, a raíz de la guerra de Ucrania", ha sido "muy significativo", a lo que ha agregado que "el 8 de abril de 2022 se aprobó la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, donde establece, entre otras cosas, los impuestos que deben repercutirse a todos los contribuyentes en todo el territorio español" y "obliga a los ayuntamientos a modificar las ordenanzas y crear un nuevo impuesto".

En este sentido, ha comentado que "la recaudación de este impuesto se asignará a las comunidades autónomas, para que promuevan medidas de reciclaje y educación ambiental", de manera que "es la propia ley de Sánchez la que decide el importe de la cuota", suponiendo "un incremento de costes estimado en tres millones de euros, con los datos actuales", a la vez que ha indicado que "en enero de este año entró en vigor el método de cálculo de costes de emisión de gases efecto invernadero producidos en los vertederos y la estimación del coste es un millón de euros más".

Y ha apuntado que "también exigen la implantación del quinto contenedor, cuando en Córdoba el sistema de recogida húmedo-seco es un éxito en la separación de residuos". En palabras de la concejal, "el Ayuntamiento no puede financieramente sostener esta situación", de ahí la referida modificación de la tasa de higiene pública, ha justificado.

LA OPOSICIÓN

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha advertido de que "esta es la ordenanza del denominado basurazo, con una subida del 35%", cuando "se podía haber optado por una subida moderada", pero "han optado por una subida confiscatoria", con "34 euros de media por familia", y después de que "han eliminado el Plan Integra en Sadeco", con "250 contratos para familias desfavorecidas en Moreras, Palmeras, Calle Torremolinos y El Higuerón".

En palabras del concejal, "es una subida injusta, porque trata por igual a los desiguales a nivel de renta", al tiempo que ha señalado que "el primer dictamen del Consejo Social lo incorporan de forma precipitada y ni tan siquiera contestan a las recomendaciones", cuando se expone que "la subida debiese ser escalonada", ha enfatizado Hurtado, quien ha afirmado que "no se ha subido por cuestiones de oportunidad, porque venían las elecciones y no les interesaba". Espera que "a la gente no se le olvide el basurazo, que va justamente en dirección contraria del mensaje que han lanzado de que iban a bajar los impuestos en la ciudad".

Además, el edil de Hacemos Iván Fernández ha criticado que "se suba un 35% la tarifa de Sadeco", después de que "llevan ya cinco años gobernando y no han revisado las tarifas, siendo más sangrante si se tiene en cuenta la alta inflación, sobre todo desde 2022", por lo que ha acusado de "utilizar la institución al antojo" y considera que "están pensando en las próximas elecciones municipales", porque "en 2027 pocos cordobeses se acordarán", pero está "toda la ciudad sumida en una falta de gestión más que manifiesta", ha recriminado, para subrayar que "no se tendría que haber realizado esta desproporcionada subida", que "no se ajusta a la realidad", y apoyar que "los impuestos deben ser progresivos".

Y el concejal de Vox Rafael Saco ha indicado que "se consuma la mayor subida de un impuesto en los últimos 30 años y el mayor sablazo a los bolsillos de las familias y empresas", de modo que ha dicho que "los cordobeses tampoco deben estar muy contentos con un alcalde que les mintió en campaña asegurando que iban a bajar los impuestos cuando, desde enero de 2023, sabía que se aplicaría esta tasa", al tiempo que ha afeado que "tiren de la guerra de Ucrania" y que "echen la culpa de esta histórica subida a un impuesto que impone Pedro Sánchez", pero "no explican que el impuesto es la consecuencia práctica de aplicar en lo municipal la Agenda 2030".

En la sesión plenaria se ha tomado conocimiento de la credencial expedida por la Junta Electoral Central a favor de Joaquín Dobladez como concejal del PSOE y su toma de posesión; han salido adelante el calendario de Fiestas Locales para el año 2025 y de manera definitiva el estudio de detalle de la Parcela 7A del Plan Parcial Huerta de Santa Isabel Este, promovido por la Fundación Vimpyca, y se ha tomado conocimiento de la creación de un órgano colegiado de Coordinación de Eventos y Actividades.