PP-A apuesta por una campaña "limpia" en la que evidenciará el "maltrato permanente" de Sánchez a Andalucía

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP-A

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A apostará por una campaña electoral "limpia" de cara a los comicios generales del 29 de noviembre, en la que evidenciará el "maltrato permanente" del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía. Este miércoles se celebrará el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, en Sevilla, para activar al partido de cara a la precampaña y campaña.

En rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado que en las elecciones generales del 29 de noviembre "nos jugamos que Andalucía deje de ser pisoteada por Sánchez" y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y cuente, "por fin, con un gobierno que le dé el trato que merece", con Alberto Núñez Feijóo como presidente.

"Haremos una campaña limpia, con el objetivo de que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno y pasemos página de una de las hojas más negras de la democracia de los últimos años", ha señalado Repullo, quien ha recordado que Andalucía es la comunidad que más diputados aporta al Congreso, de manera que tienen un papel "clave" en los comicios.

"Andalucía se juega su futuro", según ha recalcado el dirigente del PP-A, insistiendo en que las elecciones del 29 de noviembre permitirán a los andaluces "decidir entre seguir soportando los agravios del Gobierno de Pedro Sánchez o abrir una nueva etapa con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo" que respete a esta comunidad y permita que siga avanzando y que garantice la igualdad entre españoles.

Ha llamado a poner el adelanto electoral "en su justo contexto" y analizar qué se juega realmente Andalucía después de ocho años de "desgobierno, parálisis y abandono de los servicios públicos". A su juicio, Sánchez adelanta las elecciones "acorralado por su debilidad parlamentaria" y después de un gobierno "sin mayoría, sin estabilidad, sin presupuestos" y que "no ha resuelto" problemas fundamentales como la vivienda.

Un periodo que, según ha indicado, deja "corrupción, cloacas, un fiscal general condenado, apagones en toda España, accidentes ferroviarios sin responsabilidad política, aislamiento internacional", además de la situación de Ceuta.

Repullo ha situado la financiación autonómica entre los principales "agravios" sufridos por Andalucía, que ha perdido "una media de 1.522 millones de euros anuales con un sistema caducado desde 2014", mientras que el nuevo modelo planteado por el Gobierno central "volvería a dejar a los andaluces por debajo".

Repullo ha recordado que el Gobierno central "mantiene pendientes" treinta grandes obras y conexiones ferroviarias en Andalucía, así 118 obras hidráulicas estatales.

En cuanto al problema de la vivienda, ha denunciado que Sánchez pretende convertirlo en "un elemento electoral después de ocho años en los que ha agravado el problema". Ha denunciado los reales decretos "trampa" sobre vivienda con los que el Gobierno pretende "manipular y usar la vivienda como un arma arrojadiza" y hacer de la preocupación de muchos españoles "un mero uso electoralista".

Repullo ha advertido de que Sánchez tendrá que "responder ante los andaluces" por este balance: "Con esta convocatoria electoral en Andalucía no parte de cero, parte de menos diez, porque Andalucía no olvida".

El dirigente popular ha señalado que España necesita lo que representa la "vía andaluza" del presidente de la Junta, Juanma Moreno: "Moderación, claridad y diálogo; escuchar a quien piensa distinto, explicar las decisiones y rendir cuentas".

Ha destacado que Juanma Moreno ha demostrado que es posible construir "una mayoría amplia sin convertir cada asunto en una batalla" y ha defendido trasladar esa forma de gobernar al conjunto de España: instituciones que funcionen y un gobierno ocupado en los problemas de los ciudadanos "con cercanía, con rigor, con transparencia".

"Queremos que nuestra experiencia contribuya a esta ilusionante y nueva etapa, con Alberto Núñez Feijóo al frente de un gobierno que respete a nuestra tierra y garantice la igualdad entre españoles", ha señalado Repullo, quien ha insistido en que el 29N "nos jugamos proteger la democracia y devolver a las instituciones el respeto y la confianza que necesitan y que Andalucía deje de ser pisoteada en cada negociación y reciba, por fin, el trato que merece".