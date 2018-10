PP de Armilla (Granada) afea la visita de Sánchez Haro a Fermasa cuando "la Junta adeuda 100.000 euros en subvenciones"

Publicado 18/10/2018 22:00:06 CET

GRANADA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz local del PP de Armilla (Granada) y diputado provincial, Antonio Ayllón, ha criticado duramente que el consejero de Agricultura de la Junta, Rodrigo Sánchez Haro, haya asistido este jueves a la inauguración de la Feria del Caballo Concab en Fermasa después de que "en el último consejo de administración de la Feria de Muestras se diese cuenta del impago de las tres últimas subvenciones de la administración andaluza con esta feria en concreto y que superan los 100.000 euros".

En un comunicado, el PP ha señalado que según se informó en ese consejo de administración, las subvenciones correspondientes a los años 2016 y 2017 que la Junta otorga a la Feria del Caballo que anualmente acoge Fermasa "no han sido aún abonadas, siendo cada una de ellas de 40.000 euros". "También se nos informó a los miembros del consejo de administración que la subvención de 2018 también estaba en el aire", ha señalado Ayllón.

El portavoz popular ha censurado el "compromiso cero del gobierno de Susana Díaz con Fermasa". "Mientras hoy hemos asistido a un despliegue de dirigentes socialistas, encabezados por el consejero de Agricultura, la celebración de la Feria del Caballo ha estado en la cuerda floja por falta de liquidez, en gran medida por los incumplimientos económicos del PSOE en la Junta", ha subrayado.

Ayllón ha insistido en que Fermasa "va a menos" y la administración andaluza "no ayuda en nada". "Los delegados o consejeros que la visitan nunca traen ayudas económicas. Solo venden humo, pero no apuestan por ella. Destacan la importancia de la feria, pero no la sustentan", ha apostillado.

Igualmente, ha criticado duramente la actitud "sumisa" de la alcaldesa de Armilla, la socialista María Dolores Cañavate, a quien ha acusado de "tapar las vergüenzas del PSOE en su gestión". "¿Habrá pedido la alcaldesa explicaciones al consejero de Agricultura por el impago de las subvenciones de las que depende en gran parte la celebración de la Feria del Caballo o de muchas otras ferias?", ha preguntado el popular.

El portavoz popular ha reconocido que desde el PP "esperamos mucha más reivindicación por parte de la alcaldesa con el consejero en lugar de pasearse del brazo con él" y ha afirmado que ésta es la "política" del PSOE con Armilla.