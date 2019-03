PP-A asegura que se convocará a los grupos para abordar la propuesta de reforma estatutaria que elimine aforamientos

Publicado 13/03/2019 14:48:32 CET

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha asegurado este miércoles que se convocará a los distintos grupos a reuniones "formales o informales" para abordar la proposición de ley registrada conjuntamente por PP-A y Cs de cara a una reforma estatutaria que elimine los aforamientos en la Comunidad.

Así se ha pronunciado Nieto a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, después de que el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, haya criticado que ambas formaciones no se hayan puesto en contacto con el resto de grupos, "más allá de remitirles un escrito y un whatsapp".

El dirigente 'popular' se ha mostrado convencido de que se podrá alcanzar un acuerdo en esta materia y ha destacado que no ha oído una "oposición rotunda" por parte de ningún grupo y que los argumentos que han esgrimido hasta el momento tienen que ver "más con las formas que con el fondo".

En esta línea, ha destacado que se ha iniciado un trámite parlamentario y que, según le dice su experiencia, "lo importante es cómo se termina y no cómo se empieza". En su opinión, esta reforma estatutaria puede realizarse "con éxito", aunque no haya sido "tan optimista" como Cs en cuestión de plazos, "lo que me ha costado más de una crítica".

PP APOYA EL INFORME DE LOS LETRADOS SOBRE INCOMPATIBILIDADES

De otro lado, preguntado sobre las compatibilidades aprobadas este martes en la Comisión del Estatuto del Diputado para poder ejercer otras actividades profesionales, Nieto ha explicado que su grupo se ha guiado exclusivamente por el criterio jurídico aportado por los letrados de la Cámara. "No hemos aportado ni un grado de subjetividad a ese criterio", ha apuntado.

Si bien, ha señalado que si hay grupos que no estén de acuerdo con el mismo, tienen que plantear una modificación de la ley. Además, ha dicho que está de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, con que la Ley Electoral de Andalucía se ha podido quedar desfasada ante el avance de la sociedad, pero que no comparte que haya que hacer más duro el sistema de incompatibilidades.