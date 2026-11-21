El cabeza de lista del PP al Congreso por Granada, Jorge Saavedra, y la la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, este sábado. - PP

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por Granada, Jorge Saavedra, ha asegurado este sábado, desde el Mercado de San Agustín de la ciudad, donde ha conversado con comerciantes y clientes sobre el encarecimiento de los alimentos, que el cambio de gobierno es la única manera de "devolver a las familias el poder adquisitivo perdido". Ha indicado que, con Alberto Núñez Feijóo en la Presidencia del Gobierno, "los alimentos básicos tendrán un IVA del cero por ciento mientras dure la crisis de precios".

"En un mercado como este se ve lo que no se ve desde los despachos de la Moncloa. Cualquier comerciante de San Agustín sabe que la gente compra menos, que mira cada euro y que muchas familias han dejado de llevarse productos que antes eran habituales en su mesa. El PIB no se come, lo que se come es la cesta de la compra", ha señalado Saavedra, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Ha expuesto que, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, "la cesta de la compra se ha encarecido un 44% y la vida en general ha subido más de un 27%", mientras que la "inflación se situó en octubre en el 4,9%, con tres meses consecutivos por encima del 4%". Frente a esta situación, según ha dicho, "el Gobierno ha respondido con más de un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones y sin deflactar el IRPF, de manera que Hacienda se ha quedado con buena parte de las subidas salariales que los trabajadores han recibido para no perder poder adquisitivo".