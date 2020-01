PP-A asegura que Moreno "no tolerará el maltrato" de Sánchez y será la "defensa absoluta" de los andaluces

Actualizado 05/01/2020 15:30:13 CET

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no tolerará el maltrato" del Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez y que, por tanto, será "la defensa absoluta" de los andaluces.

En una entrevista en Radio Andalucía Información (RAI), recogida por Europa Press, Nieto ha criticado que para Sánchez "el fin siempre justifica los medios" lo que le produce "miedo y tristeza".

"Muchas comunidades autónomas van a pedir no ser menos que nadie, como Andalucía", ha explicado el popular, asegurando que habrá "dos categorías de comunidades autónomas: las que están amparadas por la negociación y las que no". Sin embargo, ha asegurado que Moreno "no va a tolerar ese maltrato". "No será la oposición, sino la defensa absoluta de los andaluces", ha añadido.

Nieto ha defendido que el presidente de la Junta trabajará para "garantizar el trato igualitario, la defensa de la Constitución, la unidad de España y el reparto equitativo de recursos estatales". Preguntado sobre movilizaciones futuras, como la convocada por Vox el día 12 de enero, el portavoz del PP-A ha defendido que la más importante es "la de las instituciones".