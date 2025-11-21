El PP asegura que "el PSOE tiene bloqueada la autovía de la N-432 en la provincia de Córdoba y no es prioridad"

BAENA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva junto al presidente del PP de Baena, Javier Vacas, ha asegurado este viernes que el "PSOE sigue teniendo bloqueada la conversión en autovía de la N-432, no ha avanzado nada y el gobierno de Sánchez y Montero ya ha dejado claro que esta carretera en la provincia de Córdoba no es su prioridad".

En declaraciones a los periodistas, la popular ha recordado "cómo el Gobierno descartó hace unas semanas que el tramo entre Badajoz y Espiel sea autovía, y conocemos por el BOE que en 2023 lo sacaron de la declaración ambiental".

"Llevaban mintiendo a los cordobeses durante dos años con el membrete del Estado", ha manifestado, para aseverar que "el tramo entre Córdoba y Granada sigue paralizado". "Han pasado siete años en los que el PSOE lo único que tiene de proyecto es un folio en blanco", ha reprochado, para agregar que "han tenido los recursos, pero desde luego ningún interés ni voluntad política por llevar a cabo esta infraestructura vital y fundamental para la provincia de Córdoba".

La senadora ha mencionado las numerosas preguntas e iniciativas parlamentarias que los senadores y diputados del PP de Córdoba han llevado a cabo en las Cortes Generales para "recabar información y compromisos sobre esta actuación, y a pesar de toda la insistencia las respuestas han sido desoladoras".

Así, ha detallado que "en marzo y abril de 2025 dijeron que estaba en planificación con el objeto de abordar los estudios necesarios desde el punto ambiental, social y económico". "En junio que se ha realizado un estudio previo para evaluar posibles mejoras en el tramo más prioritario Jaén-Granada y Pinos Puente y se impulsarían proyectos de mejora, pero nada en la provincia de Córdoba", ha afirmado Casanueva.

"Después dijeron que se licitarán los proyectos cuando las disponibilidades presupuestarias permitan, y teniendo en cuenta que llevan doa años sin presupuestos no esperamos nada", ha asegurado la senadora, quien ha mantenido que "al Gobierno lo sostienen los independentistas a los que sí les presta la atención y los recursos".

"ALTO ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD"

La popular ha recordado "el alto índice de accidentalidad que tiene esta carretera, una de las más peligrosas de España, pero a pesar de esto el PSOE está demostrando que no tiene ningún interés ni siquiera en tramitar los proyectos".

Ante ello, ha pedido al PSOE de Sánchez y Montero que "contraten los estudios necesarios de una vez, y que deje de mentir a los cordobeses". "Queremos saber de forma clara si va hacer la autovía, cuándo, con qué presupuesto, con qué plazos", ha reclamado, para apostillar que "basta de tomar pelo a los cordobeses". La senadora ha afirmado a los vecinos de Baena que "vamos a seguir insistiendo y dando la batalla por la autovía de la N-432, no vamos a parar".