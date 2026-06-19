PP atribuye a Adif que el Ayuntamiento de Jaén no pueda remodelar el vagón de la Vía Verde

Vagón de la Vía Verde - PP

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha denunciado que el vagón de tren ubicado en la Vía Verde del Aceite no va a ser remodelado al haberse paralizado la tramitación del expediente.

Según los populares, la causa es el retraso de la autorización del Administrador de infraestructuras Ferroviarias (Adif), propietario de la plataforma en la que está estacionado.

La remodelación del deteriorado vagón contaba con una subvención de 192.479,15 euros aportada por la Junta de Andalucía con una partida procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este proyecto se incluye en el plan de sostenibilidad turística en destino del Ayuntamiento denominado Jaén, capital del oleoturismo en España.

La viceportavoz popular, Mónica Moreno, ha criticado "la inoperancia" de PSOE y Jaén Merece Más en la gestión municipal y ha reprochado a sendas formaciones que hayan permitido a Adif demorarse en una autorización que es preceptiva para la remodelación y adecuación del vagón.

Según Moreno, el retraso en la recepción de la autorización ha motivado que sea materialmente imposible ejecutar la restauración del vagón en la fecha fijada. En este sentido, la edil popular ha resaltado que la actuación debía de estar finalizada antes del 30 de junio de 2026.