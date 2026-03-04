PP-A augura que Montero ni siquiera "tomará posesión" del escaño en el Parlamento tras el "hundimiento" del PSOE-A

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 4 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parl - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha augurado este miércoles que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "ni siquiera tomara posesión" del escaño en el Parlamento andaluz tras el "hundimiento titánico" que van a tener los socialistas en las elecciones autonómicas de este año.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha pronunciado así al hilo de una información que publicó ayer martes el diario 'ABC' sobre que María Jesús Montero prevé mantener su escaño en el Congreso de los Diputados por Sevilla hasta que pasen las elecciones andaluzas.

"Es algo simbólico porque cuando uno hace eso, evidentemente, es porque no está muy convencido de cuál pueda ser su posibilidad de éxito en estas elecciones autonómicas", ha señalado Toni Martín, para quien Montero se quiere mantener con un "piececito" en la Cámara Baja por si el "estropicio" en las elecciones es muy grande y "tiene que volver a salir corriendo para quedarse en el Congreso de los Diputados y olvidarse de Andalucía".

Ha recordado que, por ejemplo, Juanma Moreno dejó su escaño en el Senado en septiembre de 2017, "cuando faltaba un año y medio para las elecciones" andaluzas de diciembre de 2018, para "dedicarse en cuerpo y alma al empeño de ser presidente de la Junta", algo que consiguió.

Y frente a eso, según el portavoz del PP-A, Montero "está dando muestras evidentes de que ella no confía en sus posibilidades" y es "imposible que alguien que no confía en sus posibilidades, convenza a los demás de esas posibilidades".

Ha augurado que María Jesús Montero "ni siquiera tomará posesión de su escaño en el Parlamento de Andalucía después del hundimiento, como el del Titanic, hundimiento titánico, al que va a someter a su partido" en las elecciones autonómicas (que tocan en junio de este año).