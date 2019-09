PP-A avisa de que si Gobierno no paga los 1.350 millones las alternativas son "recortar" o aumento de deuda y déficit

Publicado 11/09/2019 13:47:06 CET

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha advertido este miércoles de que si el Gobierno central no paga a Andalucía los 1.350 millones que le debe por liquidación del IVA recaudado y entregas a cuentas, las "alternativas son recortar o incrementar la deuda de la comunidad autónoma", y las dos soluciones "son malas".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, quien ha señalado que la única solución adecuada y correcta es que el Gobierno central pague a la comunidad lo que se le debe.

Nieto ha confiado en que mañana jueves se produzca un acuerdo mayoritario del Parlamento en relación con esta reclamación al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, a raíz del debate de una proposición no de ley conjunta de PP-A y Ciudadanos (Cs) en la que se demanda que ese dinero llegue a la comunidad.

"No vamos a aceptar ningún chantaje ni ningún trágala", ha indicado Nieto, quien ha insistido en que no aceptarán esa exigencia de Pedro Sánchez de "o me haces presidente o no os pago". "Eso no vale. Chantajes a Andalucía no valen", ha sentenciado Nieto, confiando en que sea posible alcanzar un acuerdo en la Cámara andaluza en relación con esta demanda al Ejecutivo.

Respecto a los "recortes" a los que se ha referido si no llegara ese dinero, José Antonio Nieto ha manifestado que, en ningún caso, afectarían a los servicios públicos fundamentales de la comunidad, como la sanidad, la educación o la dependencia. Sin embargo, según ha añadido, para evitar gastar 1.350 millones de euros del presupuesto porque no llegan desde el Estado y su gasto supondría incrementar el déficit por esa cantidad, una alternativa sería hacer un ajuste en otras partidas que no sean de sanidad, educación o dependencia, sino referidas a determinadas obras o a la puesta en marcha de alguna campaña informativa.

"Son gastos que desgraciadamente tendremos que valorar cuáles son los menos dañinos con el futuro de Andalucía y con los servicios que se prestan a los andaluces e intentar que sea ahí donde se pueda enjugar ese daño que nos provoca la decisión que ha adoptado el presidente del Gobierno y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero", según ha recalcado.