El PP en el Ayuntamiento de Granada reclama al Gobierno un alivio fiscal para los 70.000 autónomos de la provincia

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada llevará al próximo Pleno una moción para exigir al Gobierno que "rectifique" su política fiscal hacia los autónomos y "cumpla los compromisos" adquiridos con el colectivo en materia de protección social, conciliación y reducción de trámites administrativos.

Según ha aseverado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra (PP), la política fiscal del Gobierno de España hacia los autónomos en los últimos siete años se ha traducido en "una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa".

A su juicio, esta "nefasta política", se agravó hace unas semanas con el anuncio de una nueva subida de las cuotas a partir de 2026 de entre 200 y 2.500 euros anuales y que el Gobierno "solo rectificó tras la enorme presión del sector, de los agentes sociales y del Partido Popular".

"Lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes con su esfuerzo diario generan empleo y riqueza, el Gobierno mantiene a los autónomos sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo de la economía local", ha destacado Saavedra, para quien la rectificación del Gobierno no oculta la realidad: "los autónomos siguen siendo quienes pagan los errores de la gestión de Pedro Sánchez".

Para el portavoz, el incremento de las cuotas planteado por el Gobierno de España suponía "un nuevo golpe" para todos esos emprendedores, ese comercio local, esos pequeños negocios y esas miles de familias que cada mes sostienen con mucho esfuerzo su actividad económica y que se ven "castigados por una presión fiscal creciente y una incertidumbre legislativa constante por parte de la institución que debería brindarles su apoyo".

Junto a esto, el Grupo Popular denuncia también que muchos de los compromisos adquiridos por el Gobierno con los autónomos desde 2023 continúan sin materializarse, especialmente aquellos relacionados con protección social, conciliación y reducción de burocracia.

Por ello, la moción insta al Gobierno a "impulsar de manera inmediata" estas reformas pendientes, estableciendo un calendario claro de aplicación, seguimiento y evaluación de todas estas medidas y en permanente diálogo y coordinación con las organizaciones más representativas del sector.

Otro de los puntos clave de la propuesta es la exigencia de que el Gobierno ponga en marcha el régimen de franquicia de IVA, previsto en la Directiva europea 2020/285 y cuyo plazo de transposición expiró el 1 de enero de 2025.

Se trata, ha valorado Saavedra, de una medida que permitiría que autónomos y pequeñas empresas con facturación inferior a 85.000 euros queden exentos de pagar y declarar el impuesto.