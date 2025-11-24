El PP en el Ayuntamiento de Jaén aboga por aunar los actos por el 25N

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustin González/Archivo - PP DE JAÉN

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento, ha abogado por aunar todo los actos que organizan las administraciones en Jaén, ya sean de carácter estatal, autonómico o municipal, por el 25N. Se pretende así "mostrar la unidad necesaria ante esta lacra".

Desde el grupo se considera que la ciudadanía "espera consenso y coordinación, especialmente en un asunto que requiere máxima responsabilidad institucional", de ahí que desde el PP, se defienda el concentrar todos los actos en uno solo.

Por otro lado, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén defenderá en el pleno de este martes una moción para reclamar al Gobierno de España reforzar la protección de las mujeres y exigir que "esclarezca con urgencia los fallos detectados en el sistema de pulseras telemáticas antimaltrato".

El portavoz popular, Agustín González, ha apelado a la unidad del Ayuntamiento para trasladar al Gobierno central una petición "clara, firme y urgente". Así se ha mostrado confiado en que PSOE y Jaén Merece Más apoyen la moción y se sumen a la exigencia de explicaciones.

Ha apuntado que las incidencias en la geolocalización y en la recepción de alertas y la pérdida de datos históricos detectada por la Fiscalía General del Estado, han generado "situaciones de vulnerabilidad inaceptables en casos con medidas de protección".

El portavoz popular ha señalado que ninguna mujer puede vivir pendiente de si su pulsera funciona o no, y que es "imprescindible que el Gobierno depure responsabilidades, aporte datos reales y detalle qué medidas se han adoptado para evitar nuevos fallos".

La moción solicita también mejorar los protocolos de coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad, servicios sociales y órganos judiciales; impulsar campañas de sensibilización; y reforzar los recursos municipales destinados a víctimas y menores afectados.