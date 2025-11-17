PP en el Ayuntamiento de Jaén critica "la falta de transparencia y participación" en el borrador de presupuestos

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado la forma en la que el equipo de gobierno (PSOE y Jaén Merece Más) ha presentado el borrador de presupuestos municipales para 2026, un documento que, según ha trasladado su portavoz, Agustín González, "llega sin ningún tipo de transparencia ni voluntad real de consenso".

González ha indicado en un comunicado que el PP dejó elaborado un borrador que "ha servido de base al actual gobierno", y que, el Grupo Popular "ofreció su ayuda para trabajar el presupuesto de forma conjunta y con total lealtad institucional, una mano tendida que en ningún momento fue atendida".

Finalmente, el documento se ha presentado a los grupos de la oposición con una reunión informativa de apenas quince minutos previa a la rueda de prensa. Para González este gesto evidencia que el equipo de Julio Millán "no ha tenido intención alguna de contar con las aportaciones del resto de grupos municipales" y que la reunión "ha sido un simple paripé para justificar un supuesto diálogo que no ha existido en ningún momento".

González ha criticado que esta dinámica se haya repetido con los colectivos y asociaciones de Jaén, que "también han sido convocados de manera apresurada y únicamente para ser informados, sin que el Gobierno local haya contado con ellos en ningún momento del proceso". Para el portavoz popular esto "se aprecia claramente en el propio borrador, donde no se asigna una partida específica para atender las necesidades de las asociaciones de vecinos", algo que el Grupo Popular considera como "una ruptura evidente de la alianza que siempre debe existir entre un Ayuntamiento y su tejido vecinal".

Ha trasladado que "esta ausencia presupuestaria demuestra que el equipo de gobierno no ha escuchado ni ha querido escuchar a quienes representan directamente a los barrios de Jaén".

En cuanto al resto del contenido del borrador, González ha indicado que, con apenas unas horas para analizar unas cuentas tan extensas, el Grupo Popular "no va a realizar todavía valoraciones profundas".

No obstante ha adelantado que ya han apreciado "algunos aspectos cuanto menos preocupantes" que deberán ser revisados con detalle. González ha señalado que espera que "el retraso con el que el actual equipo de gobierno presenta este documento no acabe provocando que la aprobación definitiva del presupuesto llegue terminando ya 2025, lo que supondría un nuevo perjuicio para la planificación municipal".

El portavoz ha concluido trasladando que Jaén necesita "diálogo, transparencia y responsabilidad", y que un documento de la importancia de los presupuestos municipales, tras ocho años de prórrogas, "debe construirse contando con todos y no mediante decisiones unilaterales anunciadas de forma apresurada".

Por otro lado, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado "la grave situación" vivida este fin de semana en el Mercado de Peñamefécit, donde "varios puestos han amanecido inundados, con productos perecederos dañados y cámaras frigoríficas desconectadas", como consecuencia de "las intensas lluvias y de la falta de previsión del actual equipo de gobierno".

"La falta de previsión y organización ha derivado en lo que hoy lamentablemente estamos viendo", ha señalado la concejala popular Elena Araque. En este sentido, ha apuntado que desde el mes de septiembre, el Grupo Popular viene advirtiendo de la necesidad de realizar acciones preventivas de limpieza y mantenimiento en los canalones.