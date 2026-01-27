PP en el Ayuntamiento de Jaén presenta en el TSJA un recurso contra la cesión de la recaudación municipal a Diputación

Archivo - Agustín González/Archivo - PP - Archivo

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra la cesión de la recaudación municipal a la Diputación. El PP da este paso procesal tras el silencio administrativo al recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo plenario aprobado con los votos de PSOE y Jaén Merece Más.

Desde el PP se sostiene que se trata de una cesión que "repercute económicamente de manera negativa en el Ayuntamiento". En concreto, señalan en un comunicado que la delegación de facultades en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación "cuesta al Consistorio 1.885.641,31 euros por año".

El recurso tiene como objeto la impugnación de los dos convenios administrativos suscritos entre el Ayuntamiento de Jaén y la Diputación para la delegación, en favor de la administración provincial, de las facultades de liquidación, gestión, inspección y recaudación de tributos y multas de la capital.

Con este recurso el Grupo Popular busca "revertir una cesión que considera perjudicial para las finanzas del Ayuntamiento". Tanto más cuanto que "al coste en concepto de premio de cobranza hay que sumar la pérdida de la cuantía derivada de la aplicación de la vía ejecutiva, que conlleva intereses y recargos".

A partir de ahora, según el PP, con esos ingresos se quedará la Diputación provincial. Además, señalan que la cesión del servicio "carece de sentido, toda vez que el porcentaje de ingresos cobrados por el Ayuntamiento es superior al de la Diputación", al que "se refleja en los informes de Tesorería y de la sección de estudios económicos y financieros, que, además de avalar que el servicio municipal recauda más que el provincial, alertan sobre la asimetría reflejada en los convenios".

Añaden que estas áreas municipales y el Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén han apuntado que "no es un acuerdo equilibrado, ya que la Diputación cuenta con voto de calidad en caso de divergencia entre las partes", por lo que se permite "la aplicación unilateral de medidas desfavorables para el Ayuntamiento".

Para el portavoz, Agustín González, la inclusión de la posibilidad de revisión de la compensación económica a pagar sin que se establezca la necesidad de aprobación por el Ayuntamiento es "otro flagrante desequilibrio del convenio", cuyas cifras "están apuntaladas en meras hipótesis" y "de hecho, no se ha aportado ningún informe que certifique la previsión de ingresos".

El objetivo del PP al optar por la vía contencioso administrativa es "salvaguardar los intereses de la capital" tras la "traición del alcalde, Julio Millán, del PSOE y de Jaén Merece Más". Ambas formaciones, según González, "regalarán millones de euros de los jiennenses a la Diputación para que esta administración acometa un trabajo que ha realizado de manera excelente el servicio municipal".

El portavoz popular también ha apuntado que el pago a la Diputación en concepto de premio de cobranza ha sido suprimido del presupuesto municipal tras ordenar el Ministerio de Hacienda reducir los gastos consignados en 19 millones de euros. Para el portavoz, la eliminación de este capítulo evidencia que "la cesión del servicio no obedece a un criterio de gestión sino que es político".