El PP en Ayuntamiento de Jaén propone programa cultural para conmerorar el centenario de Jardines de Jabalcuz en 2026

JAÉN 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha reclamado este sábado al equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más que "impulse con urgencia un plan integral de conmemoración del centenario de los Jardines de Jabalcuz (1926-2026)".

El concejal 'popular' Vicente Oya ha recordado en un comunicado "que durante la etapa de Agustín González ya se pusieron en marcha los trabajos de limpieza, mantenimiento y embellecimiento de los jardines, además de iniciar la planificación de una programación cultural para conmemorar el centenario".

"Ese impulso fue un primer paso para recuperar el esplendor de Jabalcuz y preparar un 2026 lleno de vida cultural, pero lamentablemente todo ha quedado paralizado desde hace nueve meses", ha lamentado Oya.

Asimismo, ha subrayado que "los Jardines de Jabalcuz son el corazón de un barrio y parte fundamental de la hitoria de Jaén. El centenario debe servir para que vuelvan a lucir con todo su esplendor y para que se conviertan en símbolo de la identidad cultural de la ciudad".

En este sentido, ha recalcado que la celebración "debe tener actividades singulares y con identidad propia, como un ciclo gastronómico inspirado en 1926, recuperando los menús del Balneario de Jabalcuz reinterpretados por cocineros actuales, una manera original de unir tradición y modernidad y de reivindicar la riqueza cultural y culinaria de Jaén".

Por último, el grupo 'popular' ha instado al Gobierno local a "ponerse a la altura de este reto, activando cuanto antes la comisión organizadora y garantizando no solo un plan de mantenimiento continuo, sino también un programa cultural ambicioso y participativo que convierta 2026 en un año inolvidable para Jaén".

"El centenario de los Jardines de Jabalcuz es una oportunidad única para recuperar un espacio emblemático y proyectar la identidad cultural y patrimonial de la ciudad. No podemos permitirnos que PSOE y Jaén Merece Más dejen pasar esta ocasión con la inacción que ya han demostrado", ha concluido Oya.

Sobre las propuestas para el programa conmemorativo, desde el grupo de PP plantean que la celebración del centenario incluya, entre otras actividades, "un ciclo gastronómico inspirado en 1926, recuperando los menús del Balneario de Jabalcuz reinterpretados por cocineros actuales" y "jornadas de poesía y literatura, con autores locales y nacionales, dedicadas a la naturaleza, la memoria histórica y el modernismo de la época".

También conciertos y representaciones teatrales al aire libre, evocando el ambiente cultural de los años 20; exposiciones fotográficas y de pintura, con imágenes históricas de Jabalcuz y obras inspiradas en sus jardines; rutas escolares y visitas guiadas, para que los más jóvenes conozcan la historia y el valor patrimonial de este enclave; y actividades vecinales y de convivencia, recuperando el uso social y comunitario de los jardines".