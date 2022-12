El PP en el Ayuntamiento de Jaén tacha de "tomadura de pelo" el anuncio del alcalde de intervenir en Los Cañones

JAÉN, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha tachado de "tomadura de pelo" el anuncio del gobierno local (PSOE-Cs) para intervenir en el paraje de Los Cañones y convertirlo en un espacio de ocio en 2024. Para el PP, "el incumplimiento crónico" de la ejecución de este proyecto "cursa tanto en contra de la credibilidad de la palabra del regidor como el hecho de que se haya anunciado a solo cinco meses de las elecciones municipales".

El concejal Antonio Losa ha criticado el fondo y la forma del anuncio ya que la inversión requerida para acometer el proyecto asciende a 2,3 millones de euros, "cifra alejada de la disponibilidad del Ayuntamiento, que solo cuenta con 750.000 euros para este fin", y porque se trata de una iniciativa que viene envuelta en celofán electoralista".

"Es muy triste que por intereses personales y electoralistas el alcalde utilice el sentimiento que en los jiennenses suscita el paraje", ha dicho Losa, que se ha detenido en que la parte más compleja del proyecto y la más atractiva para la ciudadanía y los turistas "carece de financiación".

Ha apuntado que en julio de 2021 se firmó un convenio que "no ha servido para nada", al tiempo que ha reprochado que el alcalde, Julio Millán, anuncie para 2024 "la finalización de unas obras que no han comenzado y para las que no se ha librado la financiación que requieren". Y es que según el PP, "es preciso aprobar un nuevo convenio cuya tramitación pública exige meses".