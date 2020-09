El PP-A califica de "tropelía política" que Sánchez "intente usurpar" los ahorros de los ayuntamientos

CÓRDOBA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, ha calificado este viernes de "auténtica tropelía política" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "intente usurpar" los ahorros de los ayuntamientos tras el acuerdo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con una práctica de "financiación pirata" que "ni siquiera los alcaldes del PSOE comparten".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Córdoba, acompañado por el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, junto a los alcaldes populares de la provincia que se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno para reclamar al Ejecutivo central un nuevo acuerdo en la gestión del ahorro de los consistorios. Los alcaldes presentes representan a casi el 60% de los habitantes, según ha precisado Molina.

En este sentido, Martín ha lamentado que "se utiliza una estratagema inconfesable que es poner al servicio del PSOE la Federación Española de Municipios y Provincias", a través de un acuerdo que "muchos alcaldes socialistas han respaldado sabiendo que es malo para los ciudadanos que viven en sus pueblo y ciudades".

"Hasta ahora existía la financiación estatal, la autonómica y la local, pero Pedro Sánchez ha creado la financiación pirata, que consiste en que para que se le va a pedir dinero a una entidad bancaria para financiar el Estado, si directamente se lo podemos quitar a otras administraciones", ha argumentado el popular.

De este modo, ha reprochado que "pretende quedarse con los remanente que han conseguido los ayuntamientos con tanto esfuerzo", si bien "el PP no se va a quedar quieto ante este atropello, que se suma a otros muchos", como el hecho de "surtirse del dinero de los andaluces desde hace mucho tiempo", según ha expresado.

Ante ello, ha defendido la postura de su partido con las diferentes protestas, la petición de comparecencias en el Congreso de los Diputados y el Senado, el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), "por abordaje a la autonomía local y al derecho que tienen los ayuntamientos de decidir cómo utilizar libremente su dinero", y las iniciativas del PP en todos los ayuntamientos y diputaciones de España.

Igualmente, Martín ha tildado de "vergüenza el papel del PSOE de Andalucía en todo esto", puesto que considera que "el PSOE andaluz y Susana Díaz han quedado de simples aplaudidores de Pedro Sánchez en su maltrato y sus constantes pedradas a Andalucía", a la vez que le ha pedido a Díaz que "dialogue con Sánchez para que deje de quitarle el dinero a los andaluces", destacando que este viernes "tiene una oportunidad muy importante" ante la Conferencia de Presidentes, a la que "Juanma Moreno acude con afán de dialogar, pero reivindicando lo que es de los andaluces". "¡Que Susana Díaz se sume a esas reivindicaciones!", ha exclamado.

"HAY QUE PARAR EL DECRETO"

Por su parte, el presidente del PP cordobés ha apuntado que "tiene que pararse ese decreto y retirarlo el Gobierno de España, porque han conseguido algo histórico, como dice el PSOE, que es ponernos de acuerdo a todos los partidos, menos a algunos del PSOE, puesto que también hay alcaldes socialistas que están en contra de este decreto".

Y es que, ha agregado, "esto es una usurpación de competencias y un atraco a mano armada a los ahorros de los vecinos en los ayuntamientos", de ahí que haya insistido en que "retiren este decreto", dado que "no pueden ir en contra de todo el mundo", ha abundado el popular, para reclamar que "vuelvan a los consensos de la FEMP, que son los que rompieron ellos mismos de manera unilateral".

No obstante, Molina ha precisado que "es un acuerdo entre una parte de la facción socialista del Gobierno de España con la facción socialista de la FEMP, no con un órgano que debería representar a todos los municipios y a todos los alcaldes".

"QUE SE ACABE EL SIN SENTIDO"

Mientras, el alcalde de la capital cordobesa ha declarado que "lo que piden los alcaldes de todos los partidos es que se acabe este sin sentido, porque no se puede legislar en contra de los ayuntamientos para los ayuntamientos".

Según ha expuesto, "cuando se toman decisiones y hay una unanimidad de los alcaldes de todos los partidos, salvo del partido que tiene la principal responsabilidad de gobierno que es el PSOE, ni siquiera de su socio, es que algo se está haciendo rematadamente mal", a la vez que ha resaltado el acuerdo de la treintena de alcaldes de diferentes partidos "para una postura común en representación de otros muchos alcaldes".

También, ha reivindicado el acuerdo de Pleno de este jueves, con tal de que "se retire el real decreto de la convalidación a la que quieren someter la semana que viene en el Congreso de los Diputados, porque no hay una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlo", al tiempo que "inmediatamente se haga un real decreto exprés que recoja asuntos en los que sí va a haber acuerdo", como que "no se exija el cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio y el que viene" y que "haya una solución a muchos ayuntamientos que no tienen ningún remanente", entre otras medidas.

En este caso, ha explicado que los consistorios están "asumiendo unos gastos extraordinarios ante una situación extraordinaria", por lo que confía en que antes del día 10 de septiembre "el Gobierno se atenga a negociar, a la realidad que existe hoy en día en los ayuntamientos españoles, y recobre el sentido común en la negociación con todos los partidos políticos".

Y el senador y alcalde poopular de Cabra, Fernando Priego, ha tachado de "auténtica barbaridad y tomadura de pelo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer sin diálogo a las administraciones locales de todo el país, que son la barrera de contención y la primera línea de batalla contra los efectos de esta pandemia, tanto desde el punto de vista económico, como social".

Además, ha lamentado que "cuando más falta hace la lealtad institucional y el apoyo del resto de administraciones del Estado, el Gobierno se enfrenta a los ayuntamientos", a lo que ha añadido que "el Gobierno de Sánchez no para de hablar de consenso y de acuerdo y después los hechos demuestran lo contrario, al romper el consenso alcanzado en la Federación Española de Municipios y Provincias en mayo".