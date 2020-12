El PP celebra que el Gobierno "al fin ha dejado de echar el freno" a la Segunda Circunvalación de Granada

GRANADA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Granada, José Robles, ha celebrado que el Gobierno de Pedro Sánchez "al fin ha dejado de echar el freno" a la Segunda Circunvalación, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometiera a finalizarla a finales de 2018 y que "había sido ralentizada tras la moción de censura".

Es "una buena noticia para los granadinos", ha considerado Robles en una nota de prensa tras conocerse que este miércoles será inaugurada la infraestructura, en un acto con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos.

Para Robles, "han sido los Presupuestos del PP al frente del Gobierno de España, esos que tanto criticó el PSOE, los que han posibilitado la finalización y apertura de la variante exterior".

Sea como sea, ha mostrado su "sorpresa" de que el lugar donde ha dicho que está previsto el acto sea en término municipal de Maracena, algo que a su juicio responde a que "a Ábalos no le gusta el color político del gobierno de Las Gabias o Alhendín, municipios por los que transcurre un tramo de la Segunda Circunvalación" y busca "la foto socialista". No obstante, "el PSOE no puede borrar el arduo trabajo ejecutado por los gobiernos del PP".

El senador granadino ha defendido el "firme" compromiso del PP con dicha infraestructura, "clave para descongestionar el tráfico en el cinturón y para mejorar las conexiones de la provincia", que, según ha proseguido, se evidenció "presupuestando y ejecutando ejercicio tras ejercicio las partidas necesarias para la que la Segunda Circunvalación fuese una realidad, y convirtiendo a Granada en provincia líder en cuanto a inversiones en materia de infraestructuras".

Al mismo tiempo, José Robles ha señalado que, "desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, el PP ha registrado numerosas iniciativas en las Cortes Generales para exigir explicaciones al ejecutivo socialista por el retraso en las obras y su puesta en servicio", las cuales "nunca llegaron".